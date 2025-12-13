Meghan Markle új hagyományt teremt

Meghan Markle mindent igyekszik úgy alakítani, hogy gyerekeinek a karácsony ne csak egy egyszerű ünnep legyen, hanem valódi, szeretettel teli élmény. A sussexi hercegné Netflix-műsorának új különkiadásában (With Love, Meghan: Holiday Celebration) először enged betekintést abba, hogy milyen ünnepi rituáléik vannak.

A műsorban Meghan Markle elárulja, hogy az előkészületek számára legalább olyan fontosak, mint maga a karácsony. Karácsonyfája mellett arról is beszélt, mennyire imádja, ha a lakás tele van díszekkel. Idén először a gyerekeinek, Archie-nak és Lilibetnek saját maga készített adventi naptárat. A kis zsebekbe apró üzeneteket és meglepetéseket rejtett.

„Olyanokat írok nekik: Szeretlek, mert kedves vagy vagy Szeretlek, mert bátor vagy” – mondta Meghan Markle, aki saját kalligráfiájával díszítette az üzeneteket. Úgy fogalmazott: „Remélem, sokáig megőrzik ezeket. A hagyományoknak valahol el kell kezdődniük.”

Kulisszatitkok a forgatásról

A sorozatot ezúttal sem a Montecitóban lévő otthonukban forgatták, ezért különleges pillanat volt, amikor Harry herceg és a gyerekek meglátogatták Meghant a helyszínen. Sokat jelentett neki, hogy gyerekei először láthatták, hogyan dolgozik, hogyan készülnek a műsorai, és megérthették, milyen feladatokból áll az élete azon a részen, amelyet ritkán látnak.

A Szeretettel: Meghan – Karácsonyi készülődés december 3-án jelent meg a Netflixen, a hercegné korábbi életmód-sorozatának folytatásaként. Meghan szerint ez az időszak nemcsak a családról szól, hanem arról is, hogyan alakítjuk ki saját családi hagyományainkat – olyanokat, amelyeket a gyerekeink talán egész életükben magukkal visznek– írta meg a Life.