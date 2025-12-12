Kézzel írt levelet egy kislány Sarolta hercegnőnek

Egy tízéves lány kézzel írt levele pillanatok alatt elvarázsolta a walesi herceg és hercegné követőit. Grace Barrett nemcsak bemutatkozott Sarolta hercegnőnek, de édesanyja és nagymamája munkáját is méltatta, ami a királyi család hivatalos Instagram-oldalára is felkerült, majd azóta számos rajongói oldalon megtalálható.

A rajongók a közzétett bejegyzésben gyorsan kiszúrták Grace Sarolta hercegnőnek írt levelét, amelyben a kislány örömét fejezte ki, hogy részt vehet édesanyja, Carly Barrett díjátadóján. A bejegyzés nemcsak a királyi család iránti rajongást mutatta, hanem ráirányította a figyelmet a Samantha’s Legacy jótékonysági szervezetre is, amely a késeléssel elkövetett bűncselekmények áldozatainak támogatásán dolgozik.

Miért írt Grace Barrett levelet Sarolta hercegnőnek?

„A nevem Grace Barrett, és 10 éves vagyok. Pont, mint te!” − kezdte a levelét Grace, és hozzátette, reméli hamarosan találkozhat Sarolta hercegnővel, amikor édesanyja kitüntetést vehet át a Samantha’s Legacy jótékonysági szervezetben végezett munkájáért. A walesi hercegi pár döntése, hogy nyilvánosságra hozta az üzenetet, hangsúlyozza a fiatalok és a királyi család közötti kapcsolat fontosságát, és rávilágít a hétköznapi hősök munkájának értékére. „Köszönjük Grace Barrettnek a Sarolta hercegnőnek írt levelét, amelyben édesanyja és nagymamája nagyszerű munkájáról beszél” − írta Katalin és Vilmos, aki gyerekeivel együtt díszítette a Westminster-apátság hatalmas karácsonyfáját.

Mi az a Samantha’s Legacy?

A szervezetet 2019-ben indították el Samantha Madgin emlékére, aki 18 évesen vesztette életét egy késeléses támadás során. Samantha történetét több mint 1 500 iskolai workshopon keresztül osztották meg tinédzserekkel annak érdekében, hogy megelőzzék a későbbi hasonló tragédiákat. A Samantha’s Legacy emellett tanácsadással és lelki támogatással is segíti az áldozatokat, és még egy nyugodt elvonulóhelyet is működtet a traumát átélt családok számára. Carly Barrett, Grace édesanyja a brit jótékonysági szervezet, a Samantha’s Legacy egyik alapítója és igazgatója. Ő és társalapítója, Alison Madgin, valamint Yvonne Butterfield azért hozták létre a szervezetet, hogy felhívják a figyelmet a késeléssel elkövetett erőszakos bűncselekmények súlyos következményeire, valamint hogy segítséget és támogatást nyújtsanak azoknak, akiket ilyen tragédia érintett – hívta fel a figyelmet a Life.