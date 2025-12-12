III. Károly király megtörte a csendet – kiderült, mennyi kezelésre lesz szüksége

A brit uralkodó közölte, hogy daganatos megbetegedése jövőre már kevesebb kezelést igényel az eddigieknél.

III. Károly király a Channel 4 brit közszolgálati televízió „Szálljunk szembe a rákkal” című, péntek este közvetített műsorában először szólt személyesen és nyilvánosan tavaly megállapított betegségének kezeléséről.

Úgy fogalmazott: a korai diagnózis és a hatékony orvosi beavatkozás eredményeként, valamint annak is köszönhetően, hogy tartotta magát orvosainak utasításaihoz, 2026-ban már csak szűkített kezelési programra lesz szüksége.

A 77 esztendős uralkodó kiemelte előre rögzített üzenetében, hogy a daganatos betegek gyógyulási esélyeit rendkívül nagy mértékben javítja a betegség korai észlelése.

A Buckingham-palota tavaly februárban jelentette be, hogy III. Károlynál orvosai daganatos betegséget diagnosztizáltak, a megbetegedés pontos mibenlétét azonban az udvar azóta sem ismertette.