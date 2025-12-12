Az egykori Bond-lány, Jane Seymour 74 évesen is gyönyörű

Jane Seymour nevét a legtöbben az Élni és halni hagyni című James Bond-filmből ismerték meg, de még most is Hollywood egyik legnépszerűbb és legenergikusabb színésznője. A 74 éves sztár meglepően nyíltan beszélt a magánéletéről, és arról, hogyan talált rá új párjára – saját bevallása szerint ma is ugyanolyan szenvedéllyel éli az életet, mint évtizedekkel ezelőtt.

Jane Seymour elmondta: annak ellenére, hogy hamarosan 75 éves lesz, egyáltalán nem érzi magát idősnek. Sőt – szerinte belül még mindig inkább negyvenes.

„Reggelente néha emlékeztetnem kell magam, hány éves vagyok, mert legbelül maximum negyvennek érzem magam. Fogalmam sincs, hova tűnt az idő, ugyanolyan energikus vagyok, mint fiatalon” – fogalmazott.

Jane Seymourra ismét rátalált a szerelem

Jane Seymour négyszer volt házas, és 2015-ös válása után hosszú ideig nem is szeretett volna új kapcsolatot. Most azonban a 76 éves zenésszel, John Zambettivel alkotnak egy párt – és mint mondja, szerelmük dinamikusabb, mint valaha.

„Nagyon aktív szexuális életet élek. Ezt nem gondoltam volna, de boldoggá tesz. Ha létezik jó példa arra, hogyan lehet 70 felett élni, hát én az vagyok” – mondta nevetve.

Jane Seymour nem kereste a szerelmet, amikor Zambettivel összefutott.

„A barátnőm hívott el egy koncertre. Mondtam neki: Nézd, 73 éves vagyok, nem megyek sehova. Elegem van a pasikból. Aztán jött egy hívás, hogy van valaki, akit jó lenne megismernem. Elmentem, és ahogy megláttam, azt mondtam: Igen, így van. Nekünk találkoznunk kellett.”

A koncert után teázni mentek, majd vacsorával zárták a napot, és hamar egyértelművé vált, hogy különleges kapcsolat született közöttük. Később az is kiderült, hogy fiaik – Sean és a rapper Shwayze – korábbról már ismerték egymást.

John a legcsodálatosabb, legszeretőbb, legkülönlegesebb férfi. Sürgősségi orvos, elképesztően okos. És 60 éve játszik egy rockbandában, a The Maliboozban. Egyszerűen élvezem, hogy vele lehetek.

A színésznő filozófiája egyszerű: minden pillanatot meg akar élni: „Imádom az életet. Ez egy utazás. Fogalmam sincs, mi lesz holnap, ezért csak olyan dolgokkal töltöm az időmet, amelyeket szenvedélyesen szeretek – akkor is, ha munka. Mindenből élményt csinálok.”

Jane Seymour ma is forgat, aktív, tele van energiával, és nem tervez lassítani. Pontosan olyan életet él, amilyet szeretne: szenvedélyeset, szabadot és boldogat – írta meg a Life.