A Született feleségek sztárjának lánya gyönyörű nővé érett
Teri Hatcher elárulta, hogyan készülnek a karácsonyra
Emerson Tenney számára az ünnep sosem az ajándékozásról szólt, az együtt töltött időt találta mindig a legfontosabbnak. Mint mondta, a karácsony náluk nem a rohanásról szól, hanem arról, hogy igazán jelen legyenek egymás életében. „Az a legszebb az egészben, hogy együtt lehetünk. A szeretet és az összetartás adja a varázsát” – fogalmazott.
Teri Hatcher azért hozzátette, hogy zene és finom ételek nélkül számára elképzelhetetlen a karácsony. Úgy érzi, ezek azok az „egyetemes nyelvek”, amelyek minden családot összehoznak – az övékét különösen.
Karácsonyi rituálé Teri Hatcheréknél: nappal zene, este filmek
Teri Hatcher otthonában decemberben két dolog biztos: Emerson karácsonyi Spotify-listája már reggeltől szól, estére pedig jöhetnek a klasszikus ünnepi filmek. Ez a ritmus lett az évek során a család saját hagyománya, és Teri szerint már december első napjaiban segít ráhangolódni a meghittségre és nosztalgiára, amit az egész család imád – írta meg a Life.
A 28 éves Emerson pedig nemcsak személyiségében, de külsőre is egyre inkább édesanyja hasonmása — mintha a fiatal Teri Hatchert látnánk minden közös fotón.