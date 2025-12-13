2025. december 13., szombat

Bulvár

A Született feleségek sztárjának lánya gyönyörű nővé érett

 2025. december 13. szombat. 1:31
A sorozatsztár és 28 éves lánya, Emerson Tenney már karácsonyi hangulatban vannak. Teri Hatcher és lánya együtt mesélték el, hogyan készülnek az év legmeghittebb időszakára.

Emerson Tenney és Teri Hatcher már december elejétől karácsonyi hangulatban van
Fotó: Getty Images via AFP/Monica Schipper

Emerson Tenney számára az ünnep sosem az ajándékozásról szólt, az együtt töltött időt találta mindig a legfontosabbnak. Mint mondta, a karácsony náluk nem a rohanásról szól, hanem arról, hogy igazán jelen legyenek egymás életében. „Az a legszebb az egészben, hogy együtt lehetünk. A szeretet és az összetartás adja a varázsát” – fogalmazott.

Teri Hatcher azért hozzátette, hogy zene és finom ételek nélkül számára elképzelhetetlen a karácsony. Úgy érzi, ezek azok az „egyetemes nyelvek”, amelyek minden családot összehoznak – az övékét különösen.

Karácsonyi rituálé Teri Hatcheréknél: nappal zene, este filmek

Teri Hatcher otthonában decemberben két dolog biztos: Emerson karácsonyi Spotify-listája már reggeltől szól, estére pedig jöhetnek a klasszikus ünnepi filmek. Ez a ritmus lett az évek során a család saját hagyománya, és Teri szerint már december első napjaiban segít ráhangolódni a meghittségre és nosztalgiára, amit az egész család imád – írta meg a Life.

A 28 éves Emerson pedig nemcsak személyiségében, de külsőre is egyre inkább édesanyja hasonmása — mintha a fiatal Teri Hatchert látnánk minden közös fotón.

