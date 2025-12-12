Vilmos herceg új hobbija, amit mindenkit meglepett

Új hobbit talált magának Vilmos herceg, és ezt a felesége sem hagyhatta szó nélkül. Katalin hercegnére természetesen ebben az új szórakozásban is számíthat a trónörökös, sőt, mint kiderült, a walesi hercegné, aki elismeri férje teljesítményét, maga is hódol a megosztó szenvedélynek.

Vilmos hercegnek eddig is voltak érdekes szokásai, de amire most vetemedett, azt Katalin hercegné már rég kipróbálta. A walesi herceg új hobbiját nem sokan bírnák, a trónörökös saját bevallása szerint ő is sokat ordítozik miatta.

Vilmos herceg új szórakozásra: a jeges tengerben úszkálni

Bár Katalin hercegné őrültként beszélt férjéről annak új hobbija miatt, azért elismeri, hogy nem mindennapi sportnak hódol újabban. „Imádom!” — jelentette ki férjéről a walesi hercegné, amikor arról kérdezték, mit szól a trónörökös új szórakozásáról.

Ahogyan a Life.hu cikkében kiderült a 43 éves walesi herceg november 25-én, kedden Észak-Walesben járt, ahol a part menti közösségek fiataljaira hívta fel a figyelmet és elárulta, mi az új hobbija. Vilmos a Colwyn Bay Blue Tits hidegvízi úszócsoport tagjaival, Chrissy Bolton, Georgia Daniels és Midge Owen Smith úszókkal beszélgetve elmondta, hogy Skóciában már kipróbálta a hidegvízi úszást, és nagyon élvezte.

Katalin hercegné már eddig is hódolt Vilmos új szenvedélyének

„Utána remekül érzed magad” – mondta Vilmos herceg és hozzátette: „Imádom. Sokat kiabálok és visítozom, amikor belemegyek” – tette hozzá.

A hidegvízi úszás eredetileg Katalin hercegné szenvedélye volt, amiben korábban Vilmos nem osztozott a felségével, aki Skóciában rendszeresen megmártózott a jéghideg vízben. 2023-ban a walesi hercegné a The Good, The Bad & The Rugby podcastban nyíltan beszélt hideg vízben úszás iránti szeretetéről, amit Vilmos herceg akkor még őrültségnek tartott. Ma már együtt keresik este a sötétben, hol úszhatnának egy jót, és kéz a kézben merülnek el Katalinnal a jeges habokban. És mindketten élvezik.