Mit bír el egy apa-lánya kapcsolat?

Pletyka kelt szárnyra. Meghan Markle vajon tényleg újra felvette volna a kapcsolatot az apjával, akivel évekkel ezelőtt elvált az útjuk?

Meghan Markle megpróbált üzenetet küldeni édesapjának – akivel elhidegültek egymástól évekkel ezelőtt –, miután megtudta, hogy amputálták egyik lábát – írta a Ripost

A sussexi hercegné 2018 óta nem áll szóba édesapjával, mikor a sussexi esküvőn megpróbált paparazzifotókat készíteni. Thomas Markle ennek következményeként még sosem látta két unokáját, Archie herceget és Lilibet hercegnőt.

Lábamputációja után azonban úgy néz ki Harry herceg felesége békejobbot nyújt édesapjának, miután az intenzív osztályra került. Egy forrás szerint Meghan a cebui kórházba készül kézzel írt levelet küldeni, miután megtudta, hogy a férfi oda lesz átszállítva jövőhéten.

Pletykák szerint előrelépés történt, ám Thomas Markle még nem lépett elvileg vele kapcsolatba.

Thomas januárban költözött az Mexikóból a Fülöp-szigetekre. Miután sebésze a szerdán elvégzett műtétet sikeresnek nevezte, átszállították az intenzív osztályról egy rendes osztályra.

Egy forrás szerint pedig a Fülöp-szigeteki kórházat is felhívta, hogy megtudja hol tartózkodik a férfi.

Thomas Markle egy hét múlva egy rehabilitációs központba kerül, korábbi interjújában azt állította, hogy még mindig szereti lányát.

„Természetesen beszélni akarok vele. De nem vagyok biztos benne, hogy ezek a megfelelő körülmények. Mindig is azt mondtam, hogy nyitott vagyok a kibékülésre a lányommal. Soha nem szűntem meg szeretni őt” – mondta