Harry herceg nagy dobásra készül

Úgy tűnik, Sussex hercege új fejezetet készül nyitni az Egyesült Királyságban. Bennfentes források szerint Harry herceg egy saját királyi udvar kiépítésén dolgozik, amely hosszú távon akár Vilmos herceg befolyását is kihívhatja.

Harry herceg állítólag egy új, saját királyi udvar kiépítésén dolgozik, amely hosszú távon akár Vilmos herceg befolyásával is rivalizálhat. Legalábbis ezt állítják azok a bennfentes források, akik szerint a Sussex hercege által elindított folyamat jóval többről szól, mint pusztán a hivatalos brit biztonság visszaszerzéséről.

A herceg nemrég fontos előrelépést ért el: kedvező felülvizsgálati döntés született az ügyében, amely lehetővé teheti, hogy újra adófizetők által finanszírozott védelmet kapjon az Egyesült Királyságban. Ez kulcsfontosságú számára, hiszen korábban többször is hangsúlyozta, hogy nem érzi biztonságban családját hivatalos védelem nélkül. Egyesek szerint a döntés csak az első dominó lehet egy nagyobb folyamatban.

A pletykák szerint ugyanis Harry egy teljes értékű brit királyi udvar alapjait rakja le, amely hosszú távon akár vetélytársa is lehet bátyja, Vilmos herceg intézményének.

„Hosszú távra tervez” – mondta egy bennfentes. – „Harry legitimitást akar. Saját feltételei szerint szeretne jelen lenni az Egyesült Királyságban: találkozókkal, jótékonysági projektekben, magas szintű megbízásokkal. Nem akarja, hogy a saját hazájában vendégként kezeljék”– írja a Life.

Egy másik forrás így fogalmazott:

„Ez nem csak a biztonságról szól. Ez egy különálló királyi ökoszisztéma kiépítése. Egy udvart épít, és ezt nagyon megfontoltan teszi.”

Sőt, vannak, akik egyenesen úgy látják, Harry célja sokkal egyértelműbb: saját intézményi hátteret kialakítani, amely versenyhelyzetet teremt a walesi herceg udvarával.

„Vilmosnak megvan a maga udvara. Harry is szeretne egy sajátot. Ez nem a visszatérésről szól, hanem a rivalizálásról” – állította egy jól értesült forrás.

A királyi család hivatalos képviselői nem reagáltak a találgatásokra, így jelenleg nem tudni, mennyi a valóságalapja a híreknek. Az viszont biztosnak tűnik, hogy Harry herceg, aki az elmúlt években szinte teljesen háttérbe vonult a brit közélettől új korszak küszöbén állhat, amelyben a biztonsági döntés csak az első lépés. A folytatásra pedig sokan kíváncsiak lesznek...