Epstein hálójában egy svéd hercegnő is felbukkan

A svéd királyi család megerősítette, hogy Sofia hercegné fiatal modellként valóban találkozott a később szexuális bűncselekmények miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel. A közleményt azután adták ki, hogy több mint húsz évvel ezelőtt írt e-mailek kerültek napvilágra. A hercegné nem ment el a Nobel-díjátadóra sem, pedig ezen korábban minden évben részt vett.

A Dagens Nyheter svéd napilap tette közzé azokat a leveleket, amelyek Jeffrey Epstein és Barbro Ehnbom váltottak. Ehnbom nemzetközileg ismert üzletasszony és pénzügyi szakember, Sofia hercegné egykori mentoraként emlegetik, ott volt az esküvőjén is.

A svéd lap által megszerzett 2005-ös e-mailben Barbro Ehnbom írásban ajánlotta Epstein figyelmébe a fiatal Sofiát, és a levélhez egy fényképet is csatolt. A sorokból kiderül: Ehnbom szerint Epstein valószínűleg szívesen megismerkedne a lánnyal. Jeffrey Epstein válaszában azt írta, épp a Karib-tengeren tartózkodik, de felvetette, hogy ha Sofia szeretné, küld neki repülőjegyet, hogy ellátogathasson hozzá. A palota hangsúlyozta: Sofia akkor nem fogadta el ezt a meghívást, és nem utazott Epsteinhez.

Egy másik, 2006-os levélben Epstein asszisztense érdeklődött arról Barbro Ehnbomnál, mi történt azzal a két lánnyal, akik New Yorkba repültek volna, hogy színésziskolába járjanak. Az üzletasszony válaszában jelezte, hogy vízumproblémák miatt végül egyikük sem tudott kiutazni. A levélben említett „kis, fekete hajú lány” valószínűleg Sofia volt.

Sofia hercegné múltja sokak számára ismert, a botrány mégis különösen érzékenyen érinti a svéd királyi családot

Sofia hercegné a svéd királyi családba kerülése előtt modellként és valóságshow-szereplőként vált ismertté. A bulvársajtó éveken át cikkezett a múltjáról, erről a hercegné később így nyilatkozott: „A gyűlölet és a bántó megjegyzések akkoriban teljesen váratlanul értek, és nagyon nehéz volt feldolgozni, miért éreznek irántam ennyi rosszindulatot.”

A történtek hatására férjével, Károly Fülöp svéd királyi herceggel közösen alapítványt hoztak létre, amely a gyűlöletbeszéd és az online zaklatás visszaszorításáért dolgozik.

A most kiszivárgott e-mailek éppen a Nobel-díjátadó előtt kerültek nyilvánosságra. A svéd királyi család valamennyi felnőtt tagja részt vett az ünnepségen – kivéve Sofia hercegnét. Tavaly állapotosan is jelen volt, idén azonban nem tette tiszteletét. A palota nem indokolta a távolmaradást, ami újabb találgatásokat indított el.

Jeffrey Epstein ügye a brit királyi családot is megrázta. András herceg éveken át állt a kritikák középpontjában Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt.

2019-ben visszavonult közéleti szerepéből, II. Erzsébet pedig megfosztotta katonai tisztségeitől és pártfogásaitól, Károly király pedig nemrégiben a hercegi titulusától is. A Virginia Giuffre-rel kötött, ismeretlen összegű, peren kívüli egyezsége ellenére az ügy az utóbbi hónapokban ismét előkerült, Giuffre posztumusz könyve ugyanis újabb részleteket tárt fel. András herceg továbbra is tagadja a jogsértést - számolt be róla a Life.