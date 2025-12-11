Elbűvölő fotót posztolt Buzsik Borka

Szoboszlai Dominik felesége újabb meghitt pillanatot osztott meg a közösségi oldalán: az anya-lánya fotótól elolvadtak a rajongók.

A futballrajongók aligha felejtették el, milyen különleges módon jelentette be idén májusban Szoboszlai Dominik, hogy apai örömök elé néz. A Brighton elleni találata után, a gólörömével tudatta a világgal, hogy feleségével, Buzsik Borkával első gyermeküket várják.

Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislánya augusztusban érkezett, és azóta a büszke szülők többször is posztoltak róla. Nemrég Dominik a sporttáskájában cipelte magával a kicsit, most pedig Borka osztott meg egy újabb meghitt pillanatot: az Instagram-sztoriban látható képen gyengéden puszit nyom a tetőtől talpig rózsaszínbe öltöztetett kislányuknak – számolt be róla a Life.

A baba arcát továbbra sem mutatják meg, egy kis szívecskével takarták ki.