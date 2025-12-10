Meghan Markle levelet küldött nagybeteg apjának

A sussexi hercegné hosszú évek hallgatása után levelet küldött kórházban fekvő édesapjának – azután, hogy Thomas Markle azt kérte tőle, ne úgy kelljen meghalnia, hogy rosszban vannak egymással. Meghan Markle üzenete megbízható csatornákon jutott el apjához.

Thomas Markle a kórházi ágyból küldött kétségbeesett üzenettet lányának, Meghan Markle-nek: azt kérte, ne úgy kelljen meghalnia, hogy teljesen eltávolodtak egymástól. A 81 éves férfi háromórás életmentő operáción esett át. Az orvosai hatalmas vérrögöt találtak a lábában, emiatt pedig amputálni kellett a bal lábszárának egy részét.

A hercegné – szóvivője szerint – a múlt héten e-mailben kereste meg az apját, ám kiderült, hogy a cím, amelyet használt, már nem él. Ezt követően Meghan Markle levelet küldött, amely Thomas Markle elmondása szerint meg is érkezett hozzá. A nyugdíjas hollywoodi világosító az utóbbi időben a Fülöp-szigeteken élt, új életet akart kezdeni. A napokban azonban kórházba kellett szállítani. A legnehezebb percekben a fia, Thomas Jr. is mellette volt.

„Apám elképesztően bátor. A lába először kékre, majd feketére színeződött, és nagyon gyorsan romlott az állapota” – mondta a Daily Mailnek, számol be az origo.hu. Hozzátette: a kórházban világossá vált, hogy nincs más lehetőség, azonnal műteni kell. „Élet-halál kérdése volt.”

Meghan Markle édesapja kikerült az intenzvíről

Thomas Markle állapota jelenleg stabil, kikerült az intenzívről, várhatóan még egy hétig marad a kórházban, mielőtt rehabilitációra küldik. A felépülése hónapokig tarthat, és reméli, hogy idővel protézist kaphat.

Thomas Markle és Meghan kapcsolata 2018-ban szakadt meg végleg, amikor a hercegné esküvője előtt az apa megrendezett paparazzi-fotókkal került a címlapokra. A botrány után két szívinfarktust kapott, így nem tudott részt venni lánya esküvőjén, és azóta sem találkozott sem Harry herceggel, sem unokáival, Archie-val és Lilibettel.

A ma már 81 éves Markle most abban reménykedik, hogy lánya üzenetével végre elindulhat valami.