Bulvár
Meghan Markle dühös lett a ruhalopás vádjai miatt
Bírósághoz fordul
Meghan Markle meggyanúsították
Fotó: AFP/Getty Images/Getty Images North America/Michael loccisano
Megan ritkán kritizálja ilyen nyilvánosan a bulvársajtó pletykáit, és az olyan kifejezések használata, mint „rendkívül rágalmazó”, azt mutatja, hogy valóban kiakadt és nyilvánvalóan dühös a ruháról szóló cikkben szereplő utalások miatt – mondta a forrás, számol be a RadarOnline.
Korábban Markle új főzővideója verte ki a biztosítékot. A Sussex hercegnőt, aki megmutatta, hogyan készíti el a pulykát hálaadás napjára. A fő panasz az volt, hogy főzés közben nem vette le ékszereit. Sok kommentátor felhívta a figyelmet az alapvető higiéniai szabályok megsértésére.