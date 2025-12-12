Meghan Markle dühös lett a ruhalopás vádjai miatt

Meghan Markle, Sussex hercegnője hisztérikusan reagált a ruhalopás vádjára. A hercegnőt azzal vádolták, hogy 2022-ben állítólag ellopta azt a ruhát, amelyben a Variety magazin címlapján fotózták. Válaszul ezekre a vádakra a hercegnő képviselői figyelmeztették, hogy Markle bírósághoz fordulhat.

Megan ritkán kritizálja ilyen nyilvánosan a bulvársajtó pletykáit, és az olyan kifejezések használata, mint „rendkívül rágalmazó”, azt mutatja, hogy valóban kiakadt és nyilvánvalóan dühös a ruháról szóló cikkben szereplő utalások miatt – mondta a forrás, számol be a RadarOnline.

Korábban Markle új főzővideója verte ki a biztosítékot. A Sussex hercegnőt, aki megmutatta, hogyan készíti el a pulykát hálaadás napjára. A fő panasz az volt, hogy főzés közben nem vette le ékszereit. Sok kommentátor felhívta a figyelmet az alapvető higiéniai szabályok megsértésére.