Kamilla királyné gyerekei nem a brit királyi családdal karácsonyoznak

A királyné egy Canerbury-ben történt látogatása során mesélte el az örömhírt

Ezúttal Kamilla királyné gyerekei, Tom Parker Bowles és Laura Lopes úgy döntött, nem vesz részt a brit királyi család hagyományos karácsonyi összejövetelén Sandringhamben. Bár a döntés elsőre meglepőnek tűnhet, nem áll mögötte semmilyen családi konfliktus vagy nézeteltérés - írja a life.hu.

Kamilla királyné gyerekei nem Sandringhamben töltik a karácsonyt

„Nem töltöm a karácsonyt Sandringhamben, a nővérem sem. Ez minden második évben így van: egy évben ott vagyunk, egy évben nem” – nyilatkozta Tom Parker Bowles a People magazinnak. Tom idén Londonban ünnepli a karácsonyt gyermekeivel, Lolával és Freddyvel, visszavonulva a palotai protokolltól és a nagy felhajtástól.

Tavaly együtt ünnepeltek a királyi családdal

A tavalyi karácsony rendkívüli volt a család számára, ugyanis Kamilla királyné maga kérte, hogy Tom csatlakozzon hozzájuk az ünnepek alatt. Tom akkor ezt nyilatkozta:

„Az elmúlt két év rendkívül megterhelő volt számunkra. Ahogy telnek az évek, egyre inkább érezzük az élet törékenységét.”

Tavaly év végén Kamilla királyné nehéz időszakon ment keresztül, hiszen ő tüdőgyulladással küzdött, Károly pedig a rákkal vívott harcot.

Idén a testvérek Sandringham helyett a saját otthonukban ünnepelnek: Tom Parker Bowles – akinek mellesleg III. Károly király a keresztapja –a volt felesége, Sara Buys londoni otthonában tölti az ünnepeket, gyermekei, a 18 éves Lola és a 15 éves Freddy társaságában.

Károly király Kamilla gyerekei miatt változtatott a hagyományokon

Mint ismeretes, a brit királyi család mindig Sandringhamben tölti az ünnepeket. Károly tavaly épp Tom és Laura miatt változtatott a hagyományokon: a karácsonyi vacsora helyszíne átkerült a sandringhami bálterembe, hogy több vendég férjen el, és így Kamilla királyné családja is velük ünnepelhessen.

Így készül Károly király az idei karácsonyra

Károly király idén minden eddiginél meghittebb karácsonyt tervez, egészsége miatt az idei ünnep különleges jelentőséggel bírhat. Bár továbbra is teljesíti hagyományos kötelezettségeit, a király elsősorban családapaként szeretne helytállni. Ugyanakkor a hírek arról is szólnak, hogy a brit uralkodó utolsó karácsonyára készül, ünnepi beszédében pedig burkoltan ugyan, de oda fog szúrni testvérének, a bukott András hercegnek, és fiának, Harry hercegnek.