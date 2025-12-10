Óriási az öröm, ugyanis Jennifer Aniston exférje hamarosan apa lesz! Az 54 éves Justin Theroux és felesége, a 31 éves Nicole Brydon Bloom első közös gyermeküket várják.

Esküvő után gyermekáldás: Jennifer Aniston exférje apa lesz!

Justin Theroux és Nicole Brydon Bloom kapcsolatáról először 2023 februárjában kezdtek pletykálni, amikor a Netflix egyik eseményén látták őket együtt. Hónapokkal később, augusztusban egy romantikus randevún kapták őket lencsevégre, amint csókolóznak. 2024-ben a Vanity Fair Oscar-partin debütáltak a vörös szőnyegen, összehangolt, elegáns fekete ruhákban, majd ugyanebben az évben, augusztusban már az eljegyzésükről szóltak a hírek.

Aniston volt férje egy 4 karátos smaragd csiszolású gyémánttal díszített gyűrűvel jegyezte el a 31 éves színésznőt, amelyen Nicole és Justin születési kövei is szerepelnek. Justin Theroux és 23 évvel fiatalabb szerelme idén márciusban házasodott össze, most pedig új fejezet kezdődik közös életükben: szülők lesznek.

Nicole Brydon Bloom egy premieren mutatta meg gömbölyödő pocakját

A pár eddig nem erősítette meg nyilvánosan a babavárás hírét, és bár a Daily Mail felkereste a pár képviselőit, egyelőre nem kommentálták a történéseket, számol be a life.hu. A szerelmesek a hét elején az Amazon Prime Video Fallout második évadának premierjén jelentek meg, ahol a színésznő büszkén mutatta meg a világnak terhespocakját. A baba születésének időpontjáról és neméről egyelőre nincsenek hírek, az viszont biztos, hogy az 54 éves amerikai színész nagyon várja elő gyermeke születését.

Jennifer Aniston máig jóban van Justinnal

Jennifer Aniston és Justin Theroux még 2012-ben kezdtek randevúzni, majd 2015 augusztusában házasodtak össze egy titkos, privát ceremónián Los Angelesben. Házasságuk során mindketten igyekeztek a magánéletüket védeni a nyilvánosság elől, de 2017-ben bejelentették, hogy elválnak. Válásuk óta többször is nyilatkoztak arról, hogy tisztelik egymást, és jóban vannak, bár mindketten más oldalán találták meg a boldogságot.