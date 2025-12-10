Grammy-jelölt énekest késeltek halálra

A Los Angeles-i rendőrséget egy családi konfliktusnak tűnő késeléshez riasztották hétfő este Santa Monicában. A tragédia helyszínén már nem tudták megmenteni a 71 éves operaénekest, Jubilant Sykest.

Jubilant Sykes, a 71 éves, nemzetközileg elismert operaénekes vesztette életét Santa Monicában, miután késsel támadtak rá otthonában. A rendőrség a helyszínen elfogta az áldozat fiát, aki ellen most emberölés miatt folyik eljárás - írja a life.hu.

Jubilant Sykest a fia ölhette meg

A Santa Monica-i rendőrséget hétfő este riasztották egy támadásos esethez. Amikor a járőrök kiérkeztek, Jubilant Sykes holttestét találták a lakásban, halálát több késszúrás okozta. A hatóságok közlése szerint a helyszínen tartózkodott a művész 31 éves fia, Micah Sykes is, akit azonnal őrizetbe vettek. Az ügyet a Los Angeles megyei ügyészség vizsgálja tovább, jelenleg a vádemelés lehetőségét mérlegelik. A megyei börtön nyilvántartása szerint Micah Sykes 2 millió dolláros óvadék mellett van előzetesben.

A hatóságok családi konfliktusnak minősítették az esetet, hangsúlyozva, hogy a nyomozás eddigi adatai szerint személyes tragédiáról van szó, a környék lakói nincsenek veszélyben. A helyszínen egy kést is lefoglaltak.

Jubilant Sykes hosszú és elképesztő karriert tudhatott maga mögött: baritonként a világ legjelentősebb koncerttermeiben lépett fel, köztük a Metropolitan Operában, a Carnegie Hallban és a Kennedy Centerben. 2009-ben Grammy-díjra jelölték Leonard Bernstein Mass című művének felvételéért. Művészeti pályája során számos ismert előadóval dolgozott együtt, többek között Julie Andrews-zal, Josh Grobannal, Carlos Santanával és Brian Wilsonnal.