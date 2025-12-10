Elképesztő fordulat az Epstein-botrányban

Jeffrey Epstein hagyatékának feldolgozása újabb váratlan fordulatot hozott: a napokban nyilvánosságra került dokumentumok egyikében a néhai II. Erzsébet királynő neve is szerepel. Ha a feljegyzés hiteles, annak komoly következményei lehetnek a brit monarchiára nézve.

Az amerikai Képviselőház Felügyeleti Bizottsága múlt héten több tízezer oldalnyi anyagot tett közzé Jeffrey Epstein kapcsolatrendszeréről. Ezek között található egy dokumentum, amelynek kapcsán a Nobel-díjas fizikus, Murray Gell-Mann azt mondta, meglátása szerint az üzletember ügyfelei között II. Erzsébet királynő is ott lehetett. A feljegyzésben az is olvasható, hogy Epstein pénzügyi tanácsadást kérhetett a királynőtől – és kapott is, számol be a life.hu.

II. Erzsébet királynő fia, András közeli kapcsolatban állt Jeffrey Epsteinnel

A közzétett iratok egyéb részleteket is tartalmaznak Epstein kapcsolatairól. Egy hosszabb leirat például azt rögzítette, amikor Martin Nowak, a Harvard osztrák származású matematikusa és a neves amerikai jogász, Alan Morton Dershowitz Epstein vendégeként találkoztak egy Andrew nevű férfival. A férfi András herceg volt. A dokumentum megjegyzi: a találkozót követően a yorki herceg még azt is elintézte, hogy Dershowitz egyik egyetemi órájára bemehessen.

Jeffrey Epstein évtizedeken át mozgott a politikai, üzleti és tudományos elit legfelsőbb köreiben, mígnem kiskorú lányok ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt el nem kezdtek nyomozni utána. Bár évekkel ezelőtt meghalt a börtönben, kapcsolati hálójának feltárása azóta sem ért véget: rendszeresen kerülnek elő újabb dokumentumok, amelyek eddig nem ismert összefonódásokat mutatnak.

A brit királyi családra nem vet jó fényt az a tény, hogy II. Erzsébet fia, András herceg hosszú időn át tartott fenn kapcsolatot Jeffrey Epsteinnel. A botrány miatt kénytelen volt visszavonulni a közélettől, elveszítette katonai rangjait, és titulusainak használatára sem jogosult már. András herceget Virginia Giuffre korábban azzal vádolta meg, hogy Epstein közvetítésével szexuális kapcsolatot létesített vele, amikor ő még kiskorú volt; az ügy végül peren kívüli megállapodással zárult. Giuffre botránykönyvének megjelenése előtt röviddel véget vetett életének. A most közzétett iratok minden eddiginél érzékenyebb kérdéseket vetnek fel, és várhatóan tovább élezik a brit királyi család körüli vitákat.