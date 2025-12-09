Újabb megaláztatások sora vár Andrásra

Egyre sötétebb felhők gyülekeznek Andrew Mountbatten-Windsor feje felett. A Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonyának újraéledt botránya címeinek elvételét és a windsori Royal Lodge-ból való kilakoltatást eredményezte, most pedig úgy néz ki, a havi anyagi támogatás nagy részét is megvonják tőle.

Nincs menekülőút: a cég faraghat Andrew Mountbatten-Windsor juttatásából

„A palota keresi a módot András zsebpénzének csökkentésére, mert a britek nem akarják azt látni, York volt hercege erkölcsetelen előéletével közpénzen dőzsöljön” − fogalmazott Daily Mail Palace Confidential podcastjában Rebecca English bennfentes királyi újságíró, számol be a life.hu. A szakértő szerint ezzel a lépéssel a királyi ház egyértelműen jelezné, hogy az amúgy is rossz mentális állapotban lévő Andrew Mountbatten-Windsornak ezentúl a király jóindulatára kell támaszkodnia. „A király magánbirtokán, Sandringhamben fog élni, és testvére, a király juttatást fog adni neki, de kérdés, hogy az mire lesz elég. További problémákat vet fel, mi lesz, ha Vilmos trónra lép. Ő ugyanis már régóta mondogatta, hogy nagybátyjának nincs helye a hivatalos és családi rendezvényeken, ugyanis botrányai elvonják a figyelmet a többi családtagról, akik jó színben tüntetik fel a monarchiát” − tette hozzá. Ráadásul András akár 700 ezer dollárnyi (230 millió forint) kártérítéstől is elbúcsúzhat, miután egy felülvizsgálat megállapította, hogy a Royal Lodge, ahol évtizedek óta élt, súlyosan leromlott állapotban van. A legfrissebb hírek szerint az épület piszkos és elhanyagolt, ami nemcsak a kártérítés kérdését írja felül, de szélesebb körű vizsgálatot is elindított a királyi ingatlanok kezelésével kapcsolatban. A volt herceg kötelessége lett volna rendszeresen karbantartani az épületet, beleértve a festést, a tapétázást és az ellenőrzések biztosítását, ám ezt nem tette meg.

Miért csúszik András költözése a Royal Lodge-ból?

Robert Jobson királyi író arra hívta fel a figyelmet, hogy Andrew már jóval a kitűzött időpont előtt jelezte távozási szándékát, de nem tud gyorsan kiköltözni. Hogy miért? Erről több elmélet is közszájon forog. Az egyik szerint András csak emlegeti a költözés, de közben olyan követelései vannak jövőbeli sandrighami lakóhelyével kapcsolatban, amit Károly király nem tud, vagy inkább nem akar teljesíteni. Szakértők szerint András távozását lassítja az is, hogy két évtizednyi életet és annak tárgyait kell kiköltöztetnie 30 szobából egy jóval kisebb házba, ami időbe telik. Azt is beszélik, András sandringhami ingatlana még nincs készen. A palota pedig kijelentette, András eltávolítása hosszú és összetett folyamat.