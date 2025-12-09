Meghan Markle apja összeomlott

Amíg a hercegné azt állítja, hogy megpróbált kapcsolatba lépni az apjával, addig a kórházban lábadozó férfi szerint egyetlen üzenet sem érkezett a lányától. Meghan Markle úgy véli, rossz címre ment az e-mail, közben kiderült, Thomas Markle jó ideje nem nézi a postaládáját.

Meghan Markle szóvivője szerint a sussexi hercegné e-mailben kereste súlyos állapotban lévő apját, aki a Fülöp-szigeteken fekszik kórházban. Thomas Markle azonban azt állítja, hogy nem kapott semmilyen üzenetet a lányától, de továbbra is reménykedik a békülésben.

Thomas Markle látni szeretné Meghan Markle-t és a családját

A Fülöp-szigeteken kezelt Thomas Markle súlyos állapotban került kórházba, megműtötték, de az orvosok később úgy döntöttek, a bal lábát térd alatt amputálni kell. Thomas állapotáról kezelőorvosa is megszólalt, elmondása szerint a sürgősségi amputáció elengedhetetlen volt. „El kellett távolítanunk a lábfejét. Egy hatalmas vérrög volt a combjában, ami elzárta az ereket a lábszárában és a lábfejében, ami elfertőződött. Ha a fertőzés átterjedt volna a szívére, az valószínűleg végzetes lett volna. Jól van, de még nincs túl a veszélyen” − nyilatkozta. A 80 éves férfi azóta is az intenzív osztályon lábadozik és hiányzik neki a lánya. „Nem akarok úgy meghalni, hogy haragban vagyunk” − jelentette ki, és hozzátette, szeretné még egyszer látni Meghant, legalább egyszer találkozni a az unokákkal, Archie-val és Lilibettel, valamint Harry herceggel is.

Meghan azt állítja, felvette a kapcsolatot az apjával

A hercegné szóvivője december 5-én azt közölte, hogy Meghan felvette a kapcsolatot apjával. A család állítása szerint az elküldött e-mailt „úgy tűnik, kézbesítették, és nem pattant vissza”. Thomas azt állítja, hogy erről nem tud és semmilyen üzenet nem érkezett hozzá. A férfi azt is hangsúlyozta, hogy évek óta ugyanazt a telefonszámot használja, kifejezetten azért, hogy Meghan bármikor felvehesse vele a kapcsolatot.

Nem tudni, ki nem mond igazat

A konfliktust tovább bonyolítja egy technikai részlet: a beszámolók szerint Meghan üzenetét egy olyan e-mail-címre küldték, amelyet Thomas legalább öt éve nem használt. A hozzá közel állók szerint a férfi már egyáltalán nézi a postaládáját. A kórház több részlegéről – az adminisztrációtól kezdve az intenzív osztályig – egybehangzóan azt közölték, hogy sem Meghan, sem képviselői nem keresték őket. Egy névtelenséget kérő kórházi forrás úgy fogalmazott: „Mr. Markle VIP beteg. Természetesen mindannyian tudjuk, ki ő. Ha Meghan vagy bárki, aki kapcsolatban áll vele, felhívott volna minket, tudtuk volna” − idézi a RadarOnline. Mindeközben arról is lehet olvasni, hogy Markle sorra hívta a Fülöp-szigeteki-kórházakat, hogy kiderítse, hol fekszik az apja.

Meghan és édesapja kapcsolata 2018-ban romlott meg, amikor Thomas paparazzókkal készíttetett fotókat a királyi esküvő előtt. Meghan később a Netflix Szeretettel, Meghan című különkiadásának népszerűsítése során azt mondta, apja szívrohamot kapott, azért nem tudott elmenni az esküvőre. A történtek ellenére a férfi utólag hihetetlenül kedvesnek nevezte Károly gesztusát, ugyanis ő vezette oltárhoz Meghant. Meghan Markle édesapjának legnagyobb vágya az, hogy újra jóban legyen lányával, és találkozzon unokáival. Talán ez a tragédia újra összehozza majd a Markle családot – írta meg a Life.