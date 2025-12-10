Ezért küzd Katalin hercegné

A királyi család legkedveltebb személyisége immáron évek óta Katalin hercegné és Vilmos herceg. A walesi hercegi pár és gyermekeik: Sarolta, György és Lajos állandóan rivaldafényben élik az életüket. A fiatalok mindig mosolyognak, életvidámak minden hivatalos esemény során. Ennek pedig oka van. Az, hogy édesanyjuk rendkívül védi őket a királyi élet terheitől, hogy a hercegek és a hercegnő igenis tudjon gyerek lenni.

„Katalin nagyon szerető édesanya. Ő és Vilmos remek szülők. Zárt ajtók mögött ugyanúgy zsonglőrködik az iskolai fuvarokkal, a házi feladattal, a baráti találkozókkal, különórákkal és néha a könnyekkel is, mint bárki más. Az emberek, akik látják őt klubokban, azt mondják, teljesen olyan, mint bármely dolgozó szülő: farmerben, lapos cipőben, smink nélkül” – közölt Katie Nicholl királyi szakértő.

A hercegné tehát tisztsége ellenére is odaadó anya és háziasszony otthonuk biztonságában. Katalin ugyanis korábban elárulta, hogy lelkes szakács és a családtagok születésnapján örömmel készíti el ő maga az ételeket és a finomságokat:

„Imádok tortát sütni. Már hagyománnyá vált, hogy éjfélig fennmaradok rengeteg tésztával és cukormázzal, és mindig túl sokat készítek. De imádom” – vallotta be a leendő királyné hozzátéve, György és Sarolta kedvence pedig a pizzatészta készítés mivel abba „belemerülhetnek” és összemaszatolhatják benne a kezüket.

Rivaldafény nélkül tehát a walesi hercegi család pont ugyanolyan átlagos, mint bármelyik más família. Szoros kapcsolatuk pedig annak is köszönhető, hogy Vilmos nemrég elárulta, a gyerekeknek még nincs telefonjuk. Még a 12 éves Györgynek sem, írja a Mirror alapján a Ripost.

„Nincs telefon. Leülünk és beszélgetünk.”