Eric Dane szívszorító memoárt ír a betegségével folytatott harcról

A színész 2026-ban megjelenő memoárja nemcsak életének legmeghatározóbb napjait örökíti meg, hanem azt a személyes küzdelmet is, amelyet az ALS-diagnózisa óta vív. Eric Dane célja, hogy a betegséggel való szembenézés tapasztalatait a nyilvánosság elé tárja, és ezzel segítsen másoknak is értelmet találni saját életükben, legyen az bármilyen nehéz is.

Memoárt ír Eric Dane: a Napok könyve; Emlékiratok pillanatokban című kötet 2026-ban jelenik meg. Az 53 éves színész ezt pontosan nyolc hónappal azután hozta nyilvánosságra, hogy exkluzív nyilatkozatban tudatta a világgal: amiotrófiás laterális szklerózist (ALS) diagnosztizáltak nála. A készülő mű olyan napokat idéz fel, örömteli és a lesújtó pillanatokat egyaránt, amelyek döntően formálták Dane életét.

Eric Dane memoárjában élete legfontosabb pillanatairól mesél

A legfrissebb információk szerint a kötetet azok a napok ihlették, amelyek a legtöbbet jelentették számára, beleértve lányai, Billie Beatrice és Georgia Geraldine születését, A Grace klinika forgatásának első napját, azt a pillanatot, amikor úgy döntött, hogy leteszi az italt, és azt a napot, ami mindent tönkretett, amikor megkapta az ALS diagnózisát. A kiadó, Maria Shriver szerint a könyv arra ösztönzi az olvasókat, hogy gondolkodjanak el azon, az idejük véges, és tanulják meg a mindennapi élet zaja és káosza közepette megünnepelni a legfontosabb napokat.

Maria Shriver szerint bátor és mélyen inspiráló történet készül

A 70 éves Maria Shriver – akinek kiadója korábban Emma Heming Willis Váratlan utazás című könyvét is megjelentette – a kötetet bátor és inspiráló történetnek nevezte, majd hozzátette: „Eric szeretne valami olyat adni a lányainak és a családjának, amire büszkék lehetnek, és ez a könyv nemcsak őket teszi majd büszkévé, hanem segít az embereknek is megérteni, mi az ALS, mi történik valakivel, ha beteg lesz, és hogyan lehetünk együttérző partnerei az ilyen neurológiai betegségben élőknek.”

Dane emlékeztet mit jelent szívvel-lélekkel élni

„Minden reggel felkelek, és azonnal eszembe jut, hogy ez valóságos – ez a betegség, ez a kihívás, és pontosan ezért írom ezt a könyvet. Szeretném megörökíteni azokat a pillanatokat, amelyek formáltak – a szép napokat, a nehéz napokat, azokat, amelyeket sosem vettem magától értetődőnek. Fontos számomra, hogy akik olvassák, emlékezzenek arra, mit jelent szívvel-lélekkel élni” – fogalmazott Dane arról, hogy miért vágott bele a könyv megírásába. „Ha ez segít valakinek értelmet találni a saját napjaiban, akkor az én történetemet is érdemes elmesélni” – idézi a People nyomán a Life. Dane a minap arról beszélt, hogy nagyon szeretné még folytatni a színészi pályáját, biztosan tudja, vannak még olyan szerepek, amelyekre alkalmas.