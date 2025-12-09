Britney Spears már a családtagjainak sem veszi fel a telefont

Az énekesnő rokonai nemrég arról beszéltek, hogy hiába keresik vele a kapcsolatot, nem reagál az SMS-ekre és az aggódó telefonhívásokra sem.

Néhány nappal ezelőtt a popsztár több bejegyzésében is arra utalt, hogy nehéz időszakon megy keresztül, és egyre rosszabbul viseli az exférje, Kevin Federline rágalmait, és azt, hogy nem láthatja a fiait. Britney Spears gyermekei ugyanis az utóbbi hónapokban megszakították a kapcsolatot az anyjukkal, az édesapjuk pedig a memoárjában számtalan súlyos vádat fogalmazott meg az énekesnőről. Most kiderült, hogy Britney annyira rossz állapotban van, hogy már a saját rokonaival sem tartja a kapcsolatot.

Britney Spears családja aggódik a világsztár mentális egészségéért

A Page Six szúrta ki, hogy Britney újabb megrázó bejegyzést osztott meg az Instagram-oldalán. Az azóta törölt videójában a híresség arról beszélt, hogy jelenleg egy hajókiránduláson vesz részt, ahol fájdalmas baleset érte őt a hétvégén: egy óvatlan pillanatban leesett a hajóról és beverte a hátát. Az eset után az aggódó rokonok egyből felhívták Spearst, hogy megérdeklődjék, hogy érzi magát, ám a világsztár nem vette fel a telefont.

„Nem válaszol az SMS-ekre, nem veszi fel a telefont, sőt még a messengerüzeneteket sem olvassa el. Ez nagyon fusztráló, mert nem tudunk meggyőződni róla, hogy jól van-e. Rengeteg vészjelzést ad mostanában. Mindent megteszünk, hogy jelezzük a számára, hogy itt vagyunk, ha kellünk" - nyilatkozta a család egyik tagja a lapnak, számol be a life.hu.