Szívszorító hír látott napvilágot Károly királyról

Megjelent III. Károly király és Kamilla királyné idei karácsonyi képeslapja, de közben egy szomorú hír is napvilágot látott a brit uralkodó egészségi állapotáról. A most közzétett fotót még áprilisban készítették Rómában, a Villa Wolkonskyban, és a páros kéz a kézben mosolygott a kamerába.

A képen Károly elegánsan kék öltönyben, ezüst nyakkendővel, Kamilla pedig egy gyönyörű fehér ruhában pózolt.

Sajtóinformációk szerint Károly király azt szeretné, ha ez az ünnep különleges lenne a rák elleni küzdelme közepette. Egy bennfentes is nyilatkozott a Us Weekly magazinnak az állapotával kapcsolatban:

„Károly mindig a kötelességét helyezi előtérbe, de családapaként tisztában van vele, hogy mennyire értékes az ideje.”

Ezt tervezi karácsonyra

Károly király a tervei szerint karácsony reggelét a Mária Magdolna-templomban tölti, és felveszi majd a már hagyománnyá vált éves beszédét is:

„Semmi sem állíthatja meg Károlyt ebben. Mindent megtesz, amit elvárnak tőle, sőt még többet is.”

Egy másik névtelen informátor pedig aggasztó hírt közölt:

„A szerettei aggódnak, mert az egészségi állapota nincs a legjobb formában.”

A brit uralkodó utoljára szeptemberben szólalt meg az állapotáról

Károly király a szeptemberi látogatása során a Midland Metropolitan University Kórházban annyit mondott, hogy „nincs olyan rosszul”. 2024 februárjában árulta el, hogy rákbetegséget diagnosztizáltak nála, de azt nem mondta el, hogy melyik formájával küzd.

Katalin hercegné is rákkal küzdött

Vilmos herceg felesége 2024 januárjában tűnt el a nyilvánosság szeme elől, amikor hasi műtéten esett át. Két hónappal később pedig kiderült, hogy rákbetegséget diagnosztizáltak nála, ezért kezelésre van szüksége. A tavalyi évben a háromgyermekes édesanya csak ritka alkalmakkor mutatkozott a kamerák előtt, ugyanis a gyógyulására fókuszált. Tavaly szeptemberben pedig jó hírt közölt: befejezte a kemoterápiás kezelését. 2025 elején pedig azt mondta, hogy remisszióban van. De azóta is eltökélt célja, hogy segítse azokat, akik rákbetegséggel küzdenek.

Meghan Markle édesapja is beteg

Mint megírtuk, Meghan Markle bátyja, Thomas Markle Jr. megerősítette, hogy édesapjukat kórházba vitték és megműtötték, miután rosszul lett a Fülöp-szigeteki otthonában. A 81 éves férfi nincs jó állapotban, később egy újabb beavatkozásra is szükség lesz, hogy eltávolítsanak egy vérrögöt.

„Elvittem apát egy, a lakóhelyünkhöz közeli kórházba, ahol több vizsgálatot is elvégeztek, és az orvosok azt mondták, közvetlen életveszélyben van. Ezután szirénázva rohantak velünk a mentővel a város központjában lévő, sokkal nagyobb kórházba” – nyilatkozta a 59 éves Thomas Jr. egy magazinnak.

Úgy tudni, hogy emiatt Meghan Markle hosszú évek után először kereste fel az édesapját, ugyanis nem ápolnak jó kapcsolatot egymással. Meghan – szóvivője szerint – felvette vele a kapcsolatot, és emiatt sokan úgy gondolják, hogy talán van esély arra, hogy rendezzék a konfliktusukat. Meghan Markle évek óta Kaliforniában él Harry herceggel és a két közös gyermekükkel. Arról azonban nincs hír, hogy tervezi-e meglátogatni az édesapját, olvasható az Elle oldalán.