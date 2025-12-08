Orlando Bloom trendet csinált a vértisztításból

Mintha a wellnessipar valahol a kollagénpor és a léböjt kúrák között elvesztette volna a józan eszét. Lépten-nyomon bukkannak fel egyre bizarrabb beavatkozások. A legújabb trend, hogy a szépségért már a vérünket is átmossák.

A vértisztítás potom 3800 angol fontba (átszámítva kb. 1,6 millió forintba ) kerül, és 3 órát kell hozzá mozdulatlanul feküdni, de ez nem téríti el a királyi család tagjait és a felső vezetőket, akik boldogan vetik magukat alá a kezelésnek.

A vértisztító gép pont olyan, mint egy dializáló gép, amit extra szűrőre kötöttek. Azt ígéri a használónak, hogy a kezelés lassítja az öregedést és segít megszabadulni a testben felgyülemlett nehézfémektől, mikroműanyagoktól és a nem lebomló vegyi-anyagoktól (PFAS). Orlando Bloom még júniusban posztolta ki az Instagramon, hogy részt vett egy ilyen kezelésen, hogy lelassítsa az öregedését.

A The Sunday Times újságírója, Kate Spicer is elvégeztette magán a kezelést, és részletesen beszámolt az élményről: már az elején egy gumis pelenkát kellett felvennie, mert közben nem lehet kimenni a vécére. A háromórás procedúra során két vastag tűn át kivezetik a vért, a gép pedig szétválasztja a plazmát, megszűri, majd visszapumpálja.

A vértisztítás ára: émelygés, fáradtság, és pár ezer fonttal könnyebb pénztárca

Spicer egy hétig rosszul érezte magát a kezelés után, ám a módszer alkalmazói szerint ez teljesen normális, mert ez helyet csinál a második kezelésnek, ami még több toxin felszabadulását okozza az organikus szövetekből. A kezelés végén a pácienst sokkoló laboreredményekkel szembesítik, ami inkább csak ijesztgetésnek tűnik.

A tudomány nem tarja bizonyíthatónak a gép hatásosságát

A résztvevők arról számoltak be, hogy amióta aferézisen voltak, lassult az öregedésük, ám ezek csak anekdoták, amelyeket talán csak a kezelés összegének hatása szült. A British Journal of Hematology című szaklapban megjelent kutatás szerint nincs bizonyíték arra, hogy az apheresis bármilyen öregedésgátló hatással rendelkezne, de azért nem teljesen hasontalan. Ami biztos: az Alzheimer és a COVID utóhatásainak kezelésére hatékonynak bizonyult. A WHO adatai azt mutatják, hogy a káros vegyi anyagok valóban problémát jelentenek, csak épp nem biztos, hogy ez a kezelés legjobb megoldás erre a problémára. Jelenleg semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra, hogy a mikroműanyagokat tényleg ki lehetne szűrni az emberi vérből. Szóval, amikor valaki azt ígéri, hogy a dialízis vagy bármilyen vérmosó csodagépnek kikiáltott kütyü megszabadít ettől, érdemes nagyon magasra, lehetőleg fejtetőig felhúzni a szemöldököt.

Mit csináljon, ha épp nincsen 1,6 millió forintja egy ilyen kezelésre?

Ha szeret hosszútávra befektetni, lehet aferézis gépet venni otthonra, de mi inkább nem ajánljuk, hogy emberkísérletet végezz magán. A legtöbb mérgező anyagtól az orvosok szerint természetes módon is megvédhetjük magunkat.

Például:

Kerülje a műanyag ételtárolókat és műanyag palackos üdítőket.

Cserélje le a teflonos edényeit kerámiára vagy acélra.

Izzadjon rendszeresen (sportoljon vagy szaunázzon).

Igyon sok vizet.

Mossa meg a zöldséget, gyümölcsöt alaposan, mielőtt megeszi.

Adjon vért rendszeresen, mert ezzel is frissíti a vérét, és még jótékonykodik is.

A aferézis jól hangzik, ha van rengeteg felesleges pénze és ideje, de a valódi fiatalság továbbra is belülről fakad.

Mit tudhattunk meg?

A vértisztítás wellnesscélokra ma a felső tízezer kedvenc luxusátverése és modernkori rítusa: drága, fáj, és nincs bizonyíték arra, hogy tényleg lassítaná az öregedést. Bár a kezelés felkapott a gazdagok között, a tudomány jelenleg óvatos, a mellékhatások viszont valósak. Ha ragyogni akar, valószínűleg többet ér a jó alvás, egy szauna és egy jó zöldségmosó kefe, mint bármilyen plazmafilter, írja a Life.