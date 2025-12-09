Harry herceg sürgette Meghan Markle és apja békülését

Meghan Markle újra felvette a kapcsolatot apjával, Thomas Markle-lel, miután a férfi életveszélybe került, és amputálni kellett a lábát. Az elidegenedett apával való kibékülés mögött állítólag Harry herceg áll, aki arra buzdította Meghant, hogy adjon egy esélyt apjának.

Thomas Markle, aki jelenleg a Fülöp-szigeteken él, a hét elején került intenzív osztályra, miután vérrögöt találtak a bal lábában, amely elzárta a vérkeringést. Az orvosok a bal lábát térd alatt amputálták, a műtét életmentő beavatkozásnak bizonyult. Tom Markle Jr., Meghan féltestvére a The Daily Mailnek elmondta, hogy az állapota nagyon gyorsan súlyosbodott: „Ha nem műtik meg most, apám meghalhatott volna” – mondta Tom.

A beavatkozást követően Meghan Markle felvette a kapcsolatot az apjával, akivel 2018 óta nem beszélt. A hírek szerint a kapcsolatfelvételt Harry herceg sürgette, aki nemrégiben Károllyal is kibékült. Egy bennfentes a ShuterScoop műsorában elmondta, hogy Harry tisztában van az elhidegülés nehézségeivel, és azt szeretné, hogy Meghannek is esélye legyen a kibékülésre – írja a Cosmopolitan alapján a Life.

„Ne várj, tedd meg most” – idézte a herceg tanácsát a forrás.

Meghan Markle 2018-as királyi esküvője óta nem beszélt az apjával, miután Thomas paparazzi képeket készített róla, és csak később kért bocsánatot. A hercegné nyíltan beszélt róla, mennyire nehéz neki újra megbízni az apjában, különösen anyaként. Oprah Winfrey-nek adott interjújában elmondta, hogy a gyermekére, Archie-ra való tekintettel igyekszik elkerülni, hogy bárki szándékosan fájdalmat okozzon neki, és emiatt különösen nehéz számára a helyzet feldolgozása.

Meghan Markle édesapjának legnagyobb vágya az, hogy újra jóban legyen lányával, és találkozzon unokáival. Talán ez a tragédia újra összehozza majd a Markle családot.