Harry herceg nagy lépést tett

Harry herceg győzelmet aratott a korábbi korlátozott biztonsági intézkedések elleni harcban, amely eddig gátolta, hogy családjával biztonságosan tartózkodjon az Egyesült Királyságban. A döntés drámai fordulatot hozhat, és akár lehetővé teheti Károly király számára is, hogy újra találkozzon unokáival, a 6 éves Archie-val és a 4 éves Lilibettel, akik évek óta az Egyesült Államokban élnek szüleikkel.

Nagy változás jöhet Harry herceg és Meghan Markle életében

A Belügyminisztérium elrendelte Harry fenyegetettségi szintjének újraértékelését – ez az első hivatalos felülvizsgálat 2020 óta.

A biztonsági felülvizsgálat során a rendőrség, a kormány és Harry saját csapata gyűjti az információkat; döntés várhatóan a következő hónapban születik.

Jelenleg a hercegnek 30 nappal az utazás előtt kell értesítenie a londoni rendőrséget eseti biztonsági felmérés céljából.

Harry egy interjúban hangsúlyozta, hogy nem hozná vissza családját a jelenlegi körülmények között.

A bírósági csata óta a herceg egyedül tért vissza Nagy-Britanniába, jótékonysági eseményeken vett részt, és több mint másfél év után először találkozott édesapjával.

A Belügyminisztérium titokban tartja a részleteket, kiemelve a biztonság szigorú és arányos kezelését.

Az uralkodó legutóbb 2022 júniusában látta unokáit, a néhai Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségein. Azóta Sussex hercege többször is hangsúlyozta: megfelelő biztonsági intézkedések nélkül túl kockázatos a család számára a brit földre lépni.

A herceg korábban a Legfelsőbb Bíróságon is pert indított, hogy visszaállítsa az adófizetők által finanszírozott rendőri védelmét, de a bíróság elutasította kérését. A biztonsági szolgálat elvesztése után Harry Meghan Markle-lal és fiukkal, Archie-val az Egyesült Államokba költözött, ahol később megszületett lányuk, Lilibet. Az éves biztonsági költségeik több millió dollárra rúgnak.

Most azonban a The Sun értesülése szerint a Belügyminisztérium elrendelte Harry fenyegetettségi szintjének újraértékelését. Ez az első hivatalos felülvizsgálat a herceg számára, amióta 2020-ban lemondott királyi tisztségéről. Régebben Harry a legmagasabb kockázati csoportba tartozott, csak a királynő és a miniszterelnök előzte meg. 2020 februárjában azonban leminősítették, és ezzel elvesztette a fegyveres rendőri védelmet.

Hosszú procedúra előzi meg Harry herceg látogatásait

A Királyi és VIP Végrehajtó Bizottság (RAVEC) utasította a Kockázatkezelési Testületet, hogy értékelje újra a fenyegetést. A folyamat már zajlik, a bizonyítékokat a rendőrségtől, a kormánytól és Harry saját csapatától gyűjtik. A Belügyminisztérium várhatóan a jövő hónapban dönt, hogy szükséges-e fegyveres rendőri védelem a herceg számára az Egyesült Királyságban tartózkodás idejére – írja az Express.

Jelenleg Harrynek 30 nappal az utazás előtt kell értesítenie a londoni rendőrséget, hogy eseti alapon felmérjék biztonsági igényeit. Szakértők szerint ez a rendszer gyakran többe kerül, mint néhány rendőr állandó kijelölése a ritka látogatások idejére.

Harry egy 30 perces interjúban jó öregdiáknak nevezte a bírósági döntést, ugyanakkor dühösen hangsúlyozta: „A másik oldal azzal győzött, hogy szerintük nem vagyok veszélyben. Nem tudom elképzelni, hogy most visszahozzam a feleségemet és a gyermekeimet.”

A döntés Károly király és Harry herceg kapcsolatát is jó irányba terelheti

A bírósági csata óta a herceg egyedül tért vissza Nagy-Britanniába, jótékonysági eseményeken vett részt, és több mint másfél év után először találkozott édesapjával. Közvetlenül felvette a kapcsolatot az új belügyminiszterrel, Shabana Mahmooddal, kérve a kockázati szint felülvizsgálatát.

A Belügyminisztérium a részleteket titokban tartja, kiemelve: a brit védelmi rendszer szigorú és arányos, és az információk nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné az egyének biztonságát. Harry szóvivője nem kívánt nyilatkozni az ügyben, számol be a Life.