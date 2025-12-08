Ezek Katalin és Vilmos herceg nevelési elvei

A walesi hercegné állítólag jóval határozottabban tanítja Györgyöt, Saroltát és Lajost a kedvesség, az őszinteség és a felelősségvállalás fontosságára, részben András herceg máig húzódó Epstein-botránya miatt, amely súlyos árnyékot vetett a királyi családra.

A bennfentesek szerint Katalin nem alkuszik meg az értékek terén: a gyerekek mindennapjaiban ugyanolyan prioritás az erkölcsi nevelés, mint az iskolai teljesítmény vagy a sport – írja a Radar Online. „Kate számára az őszinteség, a kedvesség és a tisztelet olyan alapvető, mint bármely tanulmányi siker. Györgyöt, Saroltát és Lajost folyamatosan arra ösztönzik, hogy jó döntéseket hozzanak, és vállaljanak felelősséget a tetteikért” – fogalmazott egy udvari forrás.



A hercegné különösen eltökélt abban, hogy gyermekei erős belső tartással nőjenek fel, és készen álljanak a közéleti szerepükből adódó nyomásra. „Kate úgy érzi, hogy meg kell védeni őket azoktól az ingerektől és befolyásoktól, amelyekre még nem elég érettek” – mondta egy másik bennfentes.

A szülői szemléletet Katalin saját gyermekkori tapasztalatai is formálták: korábban maga mesélte el, hogy szüleitől tanulta meg a kedvesség, az őszinteség és a tisztelet fontosságát, és úgy érzi, ezek a tulajdonságok egész életét meghatározták. „Vilmos és én azt szeretnénk, ha a gyerekeink is ezekre az alapokra építenének. Véleményem szerint ez éppolyan fontos, mint a matematika vagy a sport” – mondta korábban.

A hercegné egészségügyi megpróbáltatásai tovább erősítették benne ezt a szemléletet. „Ez az időszak arra emlékeztetett, milyen fontosak az élet egyszerű dolgai, amiket hajlamosak vagyunk természetesnek venni. Arról, hogy szeressünk és szeretve legyünk” – idézte fel Katalin.

A család egyébként is nyílt kommunikációra törekszik. Vilmos herceg korábban arról beszélt, hogy igyekeznek érzelmi biztonságot adni gyerekeiknek, és rendszeresen megbeszélik velük mindazt, ami foglalkoztatja őket. „Soha nem tudhatjuk, egy-egy helyzet milyen hatással van rájuk, ezért az a legfontosabb, hogy mindig ott legyünk nekik” – mondta a herceg.

A palotai munkatársak szerint Katalin a hétköznapokban is tudatosan mutat példát gyermekeinek. Az olyan apró helyzeteket, mint egy konfliktus vagy egy félreértés, igyekszik a becsületességről, a méltányosságról és az egymásra való odafigyelésről szóló tanulságokká formálni. „Ez nem puszta beszéd – valódi, gyakorlati tanítás” – fogalmazott egy forrás.

Az idei év különösen nehéz volt a királyi család számára, különösen András herceg miatt, akinek Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonya továbbra is komoly terhet ró a monarchiára. A botrány csak még inkább megerősítette Katalint abban, hogy gyermekeit szilárd erkölcsi alapokra kell nevelni, hogy biztosan ne kerüljenek hasonló helyzetbe, mint a kegyvesztett András herceg.

A palotai források szerint a hercegné hozzáállása egyszerre szeretetteljes és rendíthetetlen, célja pedig világos: érzelmileg stabil, etikusan gondolkodó fiatal királyi felnőtteket nevelni, akik képesek felelősséggel járni a kiváltságaik mellé kapott szerepeket, számol be a Life.