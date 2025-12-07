Döbbenetes áron kelt el Francis Ford Coppola karórája

Rekordáron, 10,8 millió dollárért (3,5 milliárd forint) kelt el a 86 éves Francis Ford Coppola amerikai rendező karórája egy New York-i árverésen - közölte vasárnap a Philipps aukciósház.

Világszerte ez a legmagasabb összeg, amit a svájci F.P. Journe gyártó egyik órájáért fizettek egy aukción. A kikiáltási ár egymillió dollár volt.

Coppola a platinából készült órát 2021-ben kapta Francois-Paul Journe órakészítőtől. Az egyedi darab elkészítéséhez az ötlet 2012-ben született a rendező kaliforniai borászatában történt találkozójuk során. Az aukciósház közlése szerint a rendező akkor egy emberi kézről beszélt, amely mutatóként szolgálhatna. A Journe által tervezett órában egy mozgatható, fekete titánból készült kéz mutatja az időt.

Az Oscar-díjas Coppola, aki olyan úttörő filmekkel, mint az Apokalipszis most és A Keresztapa vált legendás rendezővé, a kétnapos aukción luxusgyártók által készített összesen hét karórát kínált fel magángyűjteményéből. Egy másik Journe-modell, a Chronomctre r Résonance több mint 580 ezer dollárért (190 millió forint) kelt el. Ezt az órát Coppola 2009-ben kapta karácsonyi ajándékként feleségétől, Eleanor Coppolától.

A Patek Philippe svájci cég két fehérarany órája összesen több mint 176 ezer dollárt (57 millió forint) hozott, ami jóval meghaladta a becsült értéket. Coppola gyűjteményéből egy Blancpain óra több mint 91 ezer dollárért (30 millió forint) kelt el. Egy arany Breguet modell több mint 60 ezer dollárt (20 millió forint) került kalapács alá. A svájci IWC Schaffhausen gyártmányú óra pedig 21 ezer dollárért (7 millió forint) talált új tulajdonosra.

Coppola a The New York Times című lapnak adott interjújában pénzügyi nehézségekkel indokolta a gyűjtői darabok eladását. "Szükségem van némi pénzre, hogy a hajót a víz felett tartsam" – mondta a rendező a lapnak még októberben.

Coppola több mint 100 millió dollárt fektetett be hosszú évek óta dédelgetett projektjébe, a 2024-es Megalopolisz című filmjébe. A drága sci-fi filmdráma, amelyben Adam Driver zseniális feltalálót alakít a futurisztikus New Rome városában, azonban csak a költségek töredékét hozta vissza.