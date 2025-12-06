Meghan Markle hosszú évek után ismét kapcsolatba lépett édesapjával

A szóvivő közlése szerint Meghan Markle felvette a kapcsolatot az apjával, miután Thomas Markle súlyos egészségügyi vészhelyzet miatt került az intenzív osztályra a Fülöp-szigeteken. A 81 éves férfin életmentő beavatkozást hajtottak végre: egy vérrög miatt elzáródott a vérkeringés, ezért térd alatti amputációra volt szükség.

Meghan Markle apja válságos állapotban van

Meghan Markle szóvivője a People magazinnak megerősítette, hogy a hercegné kapcsolatba lépett apjával, számol be a life.hu. A hír Thomas Markle Jr. beszámolója után érkezett, aki elmondta: apját december 3-án operálták meg a Fülöp-szigeteken. A térd alatti amputációra azért volt szükség, mert a combjában kialakult vérrög súlyos keringési zavart okozott – az idős férfi élet-halál között lebegett. Meghan testvérének beszámolója szerint a végtag először elkékült, majd elfeketedett, mire meghozták a döntést az amputációról.

A sussexi hercegné szóvivő további részleteket nem árult el, de egy forrás szerint Meghan nem sokkal azután kereste meg apját, hogy tudomást szerzett az állapotáról. A People felkereste Thomas Markle Jr.-t is, aki elmondta: édesapja továbbra is az intenzív osztályon fekszik, a következő néhány nap különösen kritikus lehet a fertőzésveszély miatt.

Meghan Markle 7 éve nem beszélt az apjával

Thomas Markle korábban is küzdött egészségügyi problémákkal, 2022-ben például stroke-ot kapott. Meghan Markle és apja kapcsolata évekkel ezelőtt, az hercegné esküvője előtti időszakban szakadt meg, amikor kiderült: Thomasról a beleegyezésével készültek „paparazzifotók", amiért jó pénzt kapott. A hercegné 2021-ben Oprah Winfreynek úgy fogalmazott: „Elvesztettem az apámat”, jelezve, hogy kapcsolatuk helyrehozhatatlanul megromlott.