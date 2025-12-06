Katalin hercegné gyerekei ellopták a show-t

A walesi hercegné és három gyermeke olyan szívmelengető jeleneteket hoztak a Westminster apátságba, hogy a királyi család rajongói szó szerint elolvadtak.

A közösségi oldalakat elárasztották a királyi család rajongóinak kommentjei: Katalin hercegnéről és gyermekeiről áradoztak, akik megható módon viselkedtek a Westminster apátságban megrendezett karácsonyi istentiszteleten. A 12 éves György, a 10 éves Sarolta és a 7 éves Lajos is ott voltak édesanyjuk eseményén, és persze, a büszke édesapa, Vilmos herceg sem maradt otthon - írja a life.hu.

A szertartásra érkező család már a megérkezés pillanatában magára vonta a figyelmet. Sarolta hercegnő sötétkék, galléros ruhája jól illett Katalin smaragdzöld kabátjához, a két fiú és édesapjuk elegáns öltönyt viselt.

Odabent a walesi hercegné segített Lajosnak meggyújtani egy gyertyát. A jelenet rögtön bejárta a közösségi médiát: a rajongók szerint ez volt a legédesebb fotó, ami az est folyamán készült. A legkisebb herceg csibészes mosollyal ült édesanyja mellett, aki türelmesen beszélgetett vele.

A királyi család rajongó azt a jelenetet is imádták, amikor Sarolta hercegné és édesanyja meglátták egymást az apátság előtt – Katalin még a család előtt megérkezett. Felragyogott az arcuk, és meleg öleléssel üdvözölték egymást. Az X-en sokan kiemelték: Sarolta már most örökölni látszik édesanyja kecsességét és tartását.

Rengeteg ismert ember vett részt Katalin hercegné karácsonyi koncertjén és a szentmisén

A Westminster apátság ezúttal is megtelt hírességekkel és művészekkel: többek között Kate Winslet és Katie Melua is ott volt, Vilmos herceg mellett pedig több neves szereplő olvasott fel a közösség fontosságáról. A szertartás ezúttal is a közösségek mindennapi hőseinek állított emléket – azoknak, akik idejüket és energiájukat önzetlenül fordítják mások támogatására.

A résztvevők egy levelet is kaptak a walesi hercegnétől, amelyben Katalin köszönetet mondott a közösségi vezetőknek és önkénteseknek. Úgy fogalmazott, hogy az ünnepi időszak arra emlékeztet bennünket, milyen mélyen összekapcsolódnak az életünk szálai, és milyen nagy ereje van annak, ha időt és törődést adunk egymásnak. Szerinte a karácsonyi istentisztelet lehetőség arra, hogy közösen ünnepeljük a közösség szellemét és a szolgálat csendes erejét.