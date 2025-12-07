Károly király karácsonykor odaszúr Harrynek és Andrásnak

Károly király negyedszer mond karácsonyi televíziós beszédet 2025-ban, és a palotából kiszivárgó információk szerint az ünnepi üzenet ezúttal nem csupán a hagyományos jókívánságokról szól majd. Állítólag a király finoman, mégis világos módon utalhat két családtagjára is: testvérére, András hercegre és a tőle eltávolodott fiára, Harryre.

Károly király (j) megfosztotta öccsét, Andrást királyi címeitől és a windsori birtokon való hosszú távú tartózkodási jogától is

A 77 éves Károly király – aki jelenleg rákkezelés alatt áll – továbbviszi azt a hagyományt, amelyet még V. György király indított el 1932-ben. A karácsonyi beszéd alkalmat ad arra, hogy az uralkodó közvetlenül szóljon az Egyesült Királyság és a Nemzetközösség millióihoz - írja a life.hu.

Egy viharos év után mindenki Károly király ünnepi beszédét várja

Az idei beszédet december 25-én délután háromkor sugározzák. Az idei év nehéz volt Károly király számára, továbbra is kezelik dagantos betegsége miatt, és meg kellett fosztania testvérét, Andrást, minden címétől és rangjától a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt. Királyi szakértők szerint Károly idén is visszatekint majd az év eseményeire, megemlékezik az elhunytakról, és bátorítást küld a nemzetnek. Lesznek azonban finom utalások is, amelyek András és Harry magatartására reagálnak.

„A királyi család hírnevét az elmúlt években több ügy is megtépázta” – mondta egy tanácsadó. „Károlynak óvatosan kell fogalmaznia, de nem kerülheti meg azt, amiről mindenki beszél.”

Egy másik forrás szerint a király a nemzetközi helyzetre is kitér majd: szó eshet a közel-keleti és ukrajnai konfliktusokról, valamint arról, hogy a társadalmi feszültségek közepette mennyire fontos az együttérzés és a közösségi összefogás. A beszédben helyet kaphatnak személyes emlékek is. A palotához közel állók úgy tudják, hogy Károly megemlékezik az idén elhunyt családtagokról is.

„A király számára fontos, hogy méltósággal búcsúzzon az elhunytaktól, de közben reményt és erőt adjon a nézőknek” – fogalmazott egy bennfentes.

A források szerint a beszédben várhatóan lesznek olyan mondatok, amelyek első hallásra általánosnak tűnnek, de a királyi család ügyeit figyelemmel követők számára egyértelmű célzások lesznek Andrásra és Harryre. Egy bennfentes így fogalmazott: „A hangnem visszafogott lesz, de Károly tudja, hogy néhány gondolatnak súlya van – különösen most.”

A háttérben két érzékeny történet húzódik. Az egyik Harry és apja feszült viszonya – a herceg legutóbbi hazalátogatásakor végre találkoztak, a beszélgetés csak 50 percig tartott, pedig majdnem két éve nem látták egymást. A másik pedig András herceg ügye. A király 65 éves testvérétől kénytelen volt megvonni minden hivatalos címét, miután újabb részletek kerültek napvilágra a kapcsolatáról a pedofil Jeffrey Epsteinnel. A botrány már hosszú ideje árnyékot vet a monarchiára.

A karácsonyi üzenetet idén is előre rögzítik. Tavaly Károly király eltért a hagyománytól, és nem valamelyik királyi rezidenciáról beszélt, hanem a londoni Fitzrovia kápolnából, amely egykor kórházként működött. Ezzel az egészség és a gyógyulás fontosságára akart utalni.

„A király szeretné, ha a beszéd meghitt, személyes hangulatú lenne” – mondta egy forrás. „Minden apró részlet, a helyszíntől a kamerabeállításokig, ezt szolgálja.”

A királyi karácsonyi beszédek történetük során mindig is tartalmaztak személyes elemeket. A palota egyik munkatársa azt mondta: „Az emberek emlékeznek azokra a pillanatokra, amikor Erzsébet királynő Fülöp hercegre emlékezett, vagy amikor Károly és Katalin őszintén beszéltek egészségügyi küzdelmeikről. Ezek a momentumok igazán megérintik a közönséget.”