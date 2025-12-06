Ilyen volt Kim Catrall esküvője

A Szex és New York sztárja, Kim Cattrall csendes, visszafogott esküvőn mondta ki a boldogító igent Londonban, ahol csupán a legközelebbi hozzátartozók és barátok voltak jelen. A ceremónia helyszíne a patinás Chelsea Old Town Hall volt, amely számos híresség esküvőjének adott otthont már korábban is - írja a life.hu.

Kik voltak ott Kim Cattrall esküvőjén?

A 69 éves Kim Cattrall és az 55 éves hangmérnök, Russell Thomas december 4-én, csütörtökön mondták ki a boldogító igent London egyik ikonikus esküvői helyszínén. A késő viktoriánus stílusú Chelsea Old Town Hall történelmi díszletei között olyan sztárok is házasodtak már korábban, mint Judy Garland, Hugh Grant vagy Pierce Brosnan – most pedig Kim és Russell választotta ezt a nagy napjuk helyszínéül. A ceremónián kizárólag családtagok és néhány közeli barát vett részt. Bár a vendéglistán szereplő nevek nem ismertek, valószínű, hogy Kim két nővére, Lisa és Cherry is jelen voltak. Velük a színésznő köztudottan szoros kapcsolatot ápol.

A rajongók körében felmerült kérdés, hogy Kim Szex és New York-beli kolléganői – Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis – ott voltak-e a ceremónián. A sorozat folytatásával kapcsolatos nézeteltérések miatt azonban valószínű, hogy egyikük sem vett részt az eseményen.

Bár az esküvő minden részlete nem ismert, annyi biztos: Kim Cattrall és Russell Thomas olyan ceremóniát álmodott meg, amely hűen tükrözi értékrendjüket – a magánélet tiszteletét és az őszinteség fontosságát.