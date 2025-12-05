Minden megváltozott Nicole Kidman életében

Nicole Kidman Tom Cruise-zal örökbefogadott gyerekei, Bella és Connor szerint anyjuk jól döntött. Úgy vélik, a színésznőnek ezt már rég meg kellett volna lépnie.

Nicole Kidman 19 év házasság után szeptember végén benyújtott válókeresete nem érte váratlanul a színésznő szűk családját. Egyesek szerint a színésznő régóta próbálta fenntartani a külvilág felé a tökéletes házasság képét, de ez egyre nagyobb érzelmi terhet jelentett számára. Felnőtt gyerekei kiállnak anyjuk mellett, ugyanis pontosan tudják, min ment keresztül.

Nicole Kidman gyerekei és Keith Urban viszonya

Bella és Connor – akiket Kidman első férjével, Tom Cruise-zal fogadott örökbe – sosem kedvelték Keith Urbant.

Úgy tudni Bella kérte Nicole-t, hogy adja be végre a válókeresetet.

A bennfentes úgy fogalmazott: „Nicole életben tartotta a házasságot, és ez kiszívta belőle a lelket.”

A gyerekek nehezen viselték, hogy a színésznő eltávolodik apjuktól és új párja van.

Keith Urban a házasságkötésük után nem sokkal ment elvonóra, ami tovább növelte a feszültséget a családban.

A válás közelebb hozhatja Kidmant felnőtt gyerekeihez.

Nicole Kidmant lánya, Bella támogatta

A 32 éves Bella és a 30 éves Connor egységes álláspontot képviselnek anyjuk válásával kapcsolatban. Úgy tudni, azt tanácsolják neki, hogy zárja le végleg a Keith Urbannal közös múltat és vissza se nézzen. Bennfentesek szerint Bella folyamatosan bátorította anyját, hogy váljon el, az utóbbi időben többet találkoztak, ugyanis Kidman egész nyáron Londonban tartózkodott.

„Bella az első sorból nézte végig a szakításukat, biztatta Nicole-t, hogy határozottan lépjen fel, és tegye meg a jogi lépéseket”. A beszámolók szerint az Oscar-díjas színésznő régóta próbálta fenntartani a látszatot, ami sikerült is neki, Keith-szel a házasságuk makulátlannak tűnt. „Nicole életben tartotta a házasságot, és ez kiszívta belőle a lelket” − mondta egyik ismerőse.

A gyerekek sose szerették Keith Urbant

„Bella és Connor sosem értették, mit látott Nicole Keith-ben. Nehéz volt végignézniük, ahogy eltávolodik az apjuktól – a jóképű szupersztártól, aki tálcán nyújtotta neki az egész világot – és beleszeret egy random countryénekesbe” − nyilatkozta egy ismerős.

A feszültségekhez hozzájárult az is, hogy Urban a házasságkötés után nem sokkal rehabilitációra vonult, amit a család nehezen dolgozott fel. Connor különösen rosszul érezte magát Keith közelében, de Bella se kedvelte meg anyja új férjét, akinek két gyereket is szült, a most 17 éves Sunday Rose-t és a 14 éves Faith Margaretet. „Mindkettőjüknek komoly problémája volt Keith-szel. Most, hogy ő már nincs képben, itt a lehetőség, hogy szorosabb kapcsolatot ápoljanak az anyjukkal” − idézi a bennfentest a Life.hu.

Tom Cruise is kifejtette a véleményét

Tom Cruise a minap megtörte a csendet és elmondta véleményét Nicole Kidman és Keith Urban válásáról. Egy hozzájuk közelálló szerint azt hangoztatja, mindez a karma műve, és Nicole megérdemli, ami most vele történik, ugyanis nem kezelte megfelelően a 2001-es válásukat. Tom neheztel, hogy Nicole akkor ártatlannak tüntette fel magát, és neki kellett elvinnie a balhét.