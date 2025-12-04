Megtörte a csendet András herceg volt felesége

Ketyeg az óra a kegyvesztett András herceg és volt felesége számára, ugyanis hamarosan el kell hagyniuk a királyi birtokot. Bár mindkettejük jövőbeni lakhatása még a kétséges, úgy tűnik Sarah Ferguson nem fogadta el lánya ajánlatát.

Sarah Ferguson, aki már 30 éve nem tartozik a királyi család aktív tagjai közé, miután elvált András hercegtől, egy sokatmondó nyilatkozattal törte meg a csendet. A kegyvesztett hercegnének ketyeg az órája, ugyanis hamarosan el kell hagynia királyi lakhelyét a Royal Lodge-ot.

Átalakított istállóban kaphatnának lakhelyet

Károly király elrendelte testvére, Andrew Mountbatten Windsor és volt sógornője, Sarah kilakoltatását fényűző királyi rezidenciájukból, miután új információk láttak napvilágot Jeffrey Epsteinhez fűződő hosszú távú kapcsolataikról. Kiszivárgott e-mailek rávilágítottak, hogy András és Sarah hosszabb ideig tartották a kapcsolatot az elítélt pedofillal, mint korábban azt bevallották.

Az egykori házaspár évtizedekig élt a Windsori kastély közelében fekvő, 30 szobás, műemlékvédelem alatt álló birtokon, de ahogy a körülöttük kialakult felháborodás a tetőfokára hágott, beleegyeztek, hogy átadják a kulcsokat. Azonban az új szállás keresése úgy tűnik nem megy nekik zökkenőmentesen, míg András arra készül, hogy Sandringhambe költözzön, az uralkodó magántulajdonban lévő hatalmas birtokra, addig a kegyvesztett hercegné jövője kétséges.

Legújabb közleményében szóvivője cáfolta azokat a híreket, miszerint Sarah Beatrix hercegnő otthonának birtokán található melléképületbe költözhet.

Jelenleg számos lehetőséget mérlegel, és még nem született végleges döntés - tette hozzá a szóvivő.

A hírekkel ellentétben soha nem kért ingatlant vagy bármilyen ellátást magának. Továbbra is önálló életet fog élni.

A hírek szerint Sarah nem fog Sandringhambe költözni, és nem fogja elfogadni lánya, Beatrix ajánlatát sem.

Többen is úgy gondolták, hogy Beatrix hercegnő esetleg közbeavatkozik, hogy menedéket nyújtson anyjának azzal, hogy egy átalakított istállót kínál fel Cotswolds-i birtokán. A felújított melléképületet állítólag kiürítették és új ajtókat és ablakokat kapott, mindemellett a hatszobás főépülettől elkülönítve, egy udvarral szemben található, saját külön bejárata is van. Egy másik lehetőség az lenne, hogy Sarah Portugáliába költözik, ahol másik lánya, Eugénia hercegnő ingatlanában lakhatna egy előkelő környéken.

Mindeközben a kegyvesztett András herceg kissé másképp indult neki a költözésnek, ugyanis egy nagy házat követel a Sandringham Birtokon, olyan személyzettel együtt, mint szakács, kertész, házvezetőnő, sofőr és biztonsági szolgálat - írta a Mirror cikke alapján a Ripost.