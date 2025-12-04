Katalin hercegné mindenkit elvarázsolt

Katalin hercegné ezúttal Viktória királynő keleti karikás tiaráját választotta, amely minden eddiginél díszesebb és nagyobb volt.

Katalin hercegné tiaráját közel 3000 drágakő díszíti

A tiarát Viktória királynő számára készítették, és több mint két évtizede nem viselték nyilvánosan. A walesi hercegnő ezzel együtt az ötödik különböző tiaráját mutatta be: ez volt a legnagyobb fejdísz, amit eddig viselt.

A keleti karikás tiara története gazdag: Albert herceg 1853-ban ajándékozta Viktória királynőnek, eredetileg 2600 gyémánt díszítéssel. Később Viktória menye, Alexandra királynő örökölte, aki az opálokat rubinokra cserélte, mert az opálokat szerencsétlennek találta. A tiarát az anyakirályné és II Erzsébet királynő is viselte, ám Erzsébet alatt csak egyszer, 2005-ben, Máltán mutatták be nyilvánosan. Két évtized után most Kate Middleton először viselte nyilvánosan az impozáns tiarát.

A walesi hercegnő állami bankett-kollekcióját kiegészítették a néhai Erzsébet királynőhöz tartozó fülbevalók is, így az összkép egyszerre volt impozáns és elegáns - tudatta a Life.hu.

Katalin hercegné imádja a tiarákat

Kate a tiarákat rotációban viseli, kedvencei közé tartozik a Halo tiara, amelyet esküvője napján mutatott be, a Lótuszvirág tiara, a Strathmore Rózsa tiara, valamint a Queen Mary Lover’s Knot tiara, amelyet a francia és az amerikai állami látogatások során is viselt.

Kate Middleton tiara-választása így nemcsak a királyi hagyományokat idézi fel, hanem a modern eleganciát is ötvözi, miközben a brit monarchia gazdag ékszertörténetét is bemutatja.