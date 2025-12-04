Bulvár
Katalin hercegné mindenkit elvarázsolt
Viktória királynő tiarájában tündökölt
Katalin hercegné ezúttal Viktória királynő keleti karikás tiaráját választotta, amely minden eddiginél díszesebb és nagyobb volt.
Katalin hercegné tiaráját közel 3000 drágakő díszíti
A tiarát Viktória királynő számára készítették, és több mint két évtizede nem viselték nyilvánosan. A walesi hercegnő ezzel együtt az ötödik különböző tiaráját mutatta be: ez volt a legnagyobb fejdísz, amit eddig viselt.
A keleti karikás tiara története gazdag: Albert herceg 1853-ban ajándékozta Viktória királynőnek, eredetileg 2600 gyémánt díszítéssel. Később Viktória menye, Alexandra királynő örökölte, aki az opálokat rubinokra cserélte, mert az opálokat szerencsétlennek találta. A tiarát az anyakirályné és II Erzsébet királynő is viselte, ám Erzsébet alatt csak egyszer, 2005-ben, Máltán mutatták be nyilvánosan. Két évtized után most Kate Middleton először viselte nyilvánosan az impozáns tiarát.
A walesi hercegnő állami bankett-kollekcióját kiegészítették a néhai Erzsébet királynőhöz tartozó fülbevalók is, így az összkép egyszerre volt impozáns és elegáns - tudatta a Life.hu.
Katalin hercegné imádja a tiarákat
Kate a tiarákat rotációban viseli, kedvencei közé tartozik a Halo tiara, amelyet esküvője napján mutatott be, a Lótuszvirág tiara, a Strathmore Rózsa tiara, valamint a Queen Mary Lover’s Knot tiara, amelyet a francia és az amerikai állami látogatások során is viselt.
Kate Middleton tiara-választása így nemcsak a királyi hagyományokat idézi fel, hanem a modern eleganciát is ötvözi, miközben a brit monarchia gazdag ékszertörténetét is bemutatja.