Vilmos herceg és Kate Middletonnal titka

Vilmos herceg ritka betekintést engedett a korai kapcsolatába Kate Middletonnal

 2025. december 3. szerda. 15:26
Vilmos herceg hétfőn Newportban megrendezett Walesi Befektetési Csúcstalálkozón elmondta, hogy az ország különleges helyet foglal el a szívében.

Katalin hercegné és Vilmos herceg az angol kisvárosban, Southportban egy késeléses támadás áldozatainak családját látogatták meg
Fotó: AFP/Pool/Eddie Mulholland

Ő és jövendőbeli felesége a viharos románc kezdetén ott éltek. A pár 2010 és 2013 között élt a szigeten, amikor a herceg a RAF Valley-ben teljesített szolgálatot.

„Wales volt az első hely, ahol Katalinnal együtt telepedtünk le. Anglesey szigetén. Amikor Walesben otthonra lel az ember, csatlakozik egy hárommilliós családhoz, és ez a melegség és a tartozás érzése teszi Wales-t olyan különlegessé” – mondta a herceg, akit az Independent idézett.

