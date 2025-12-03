Vilmos herceg és Kate Middletonnal titka

Bulvár
Vilmos herceg ritka betekintést engedett a korai kapcsolatába Kate Middletonnal
Katalin hercegné és Vilmos herceg az angol kisvárosban, Southportban egy késeléses támadás áldozatainak családját látogatták meg
Fotó: AFP/Pool/Eddie Mulholland
Ő és jövendőbeli felesége a viharos románc kezdetén ott éltek. A pár 2010 és 2013 között élt a szigeten, amikor a herceg a RAF Valley-ben teljesített szolgálatot.
„Wales volt az első hely, ahol Katalinnal együtt telepedtünk le. Anglesey szigetén. Amikor Walesben otthonra lel az ember, csatlakozik egy hárommilliós családhoz, és ez a melegség és a tartozás érzése teszi Wales-t olyan különlegessé” – mondta a herceg, akit az Independent idézett.