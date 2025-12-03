Steven Seagal Oroszország erősségeiről nyilatkozott

Steven Seagal amerikai színész bejelentette szándékát, hogy továbbra is Oroszországban kíván élni és dolgozni. A bejelentést a Rosszija Nemzeti Központban megrendezett „We Are Together” díjátadó ünnepségen tette.

Seagal az oroszok legfőbb erényének az egységet és az egymás támogatására való hajlandóságot nevezte.

„Az a tény, hogy mindannyian egységesek vagytok és segítitek egymást, hihetetlenül értékes. Ez az, ami kiemeli Oroszországot.” — A TASS idézi a művészt.

A színész háláját fejezte ki azért, hogy lehetőséget kapott arra, hogy az orosz nép része legyen.

„Büszke vagyok arra, hogy orosz vagyok. Ha Isten megadja nekem a lehetőséget, hogy Oroszországban maradjak és itt folytassam a munkámat, hálás leszek.” – mondta Segal.

A művész szeretne visszatérni a moziba, és készen áll erre egy orosz filmben.

Segal hozzátette, hogy már vannak előzetes tervei erre vonatkozóan, de részleteket nem árult el.