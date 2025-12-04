Jennifer Lopez nem adja fel

Jennifer Lopez idén hálaadáskor is megosztott néhány hangulatos pillanatot az Instagramon, ám a rajongók figyelmét nemcsak a tökéletesre sült pulyka és a csillogó karácsonyi dekoráció ragadta meg. A rajongók gyorsan észrevették, hogy az otthon, ahol a képek készültek, kísértetiesen emlékeztet arra a Bel-Air-i luxusingatlanra, amelyet Jennifer Lopez és Ben Affleck közösen vásároltak 2023-ban.

A poszt találgatásokat indított el arról, vajon Jennifer Lopez valóban lezárta-e a negyedik házasságát, vagy még mindig reménykedik a békülésben.

„Ezek a kedvenc dolgaim... Boldog hálaadást mindenkinek! Remélem, mindannyiótoknak csodálatos napotok volt" – írta JLo a feltöltött fotókhoz.

A kommentelők azonnal találgatni kezdtek: sokan úgy vélik, a fotók abban a Bel-Air-i kastélyban készültek, amelyet Jennifer Lopez és Ben Affleck 2023 májusában vásároltak több mint 60 millió dollárért. A 12 hálószobás, 24 fürdőszobás ingatlan alig egy évig volt a közös otthonuk, mielőtt kapcsolatuk ismét széthullott. A pár később 68 millió dollárért dobta piacra a házat, ám hónapokig nem akadt rá vevő. Az árat 59,5 millió dollárra csökkentették, de továbbra sem volt érdeklődő, így végül nyáron lekerült a piacról.

„Nem akarták veszteséggel eladni” – mondta egy forrás. „Úgy döntöttek, inkább kivonják a hirdetések közül."

A rajongók szerint Jennifer Lopez nem véletlenül maradt a házban

Miután a villa továbbra is JLo tulajdonában van, sokan úgy gondolják: az énekesnő azért ünnepelte itt a hálaadást, mert különleges pillanatokat töltöttek itt Ben Affleckkel. A kommentfolyam pedig egyértelműen arról árulkodik: a rajongók szerint több volt ez egy egyszerű hálaadásnapi posztnál.

„Mintha JLo azt üzenné: még nincs vége.”

„Ben szelleme még mindig ott van a házban.”

„Ez a hálaadás tele volt rejtett üzenetekkel” - írták.

Bár Jennifer Lopez nem reagált a találgatásokra, az biztos: egyetlen hálaadásnapi fotósorozat elég volt ahhoz, hogy újra beinduljon a pletyka arról, vajon valóban végleg lezárta-e Ben Affleckkel közös, sokat próbált kapcsolatát, számol be a Life.