Bulvár
Jennifer Lopez nem adja fel
Még mindig abban bízik, hogy Ben Affleck kibékül vele
A poszt találgatásokat indított el arról, vajon Jennifer Lopez valóban lezárta-e a negyedik házasságát, vagy még mindig reménykedik a békülésben.
„Ezek a kedvenc dolgaim... Boldog hálaadást mindenkinek! Remélem, mindannyiótoknak csodálatos napotok volt" – írta JLo a feltöltött fotókhoz.
A kommentelők azonnal találgatni kezdtek: sokan úgy vélik, a fotók abban a Bel-Air-i kastélyban készültek, amelyet Jennifer Lopez és Ben Affleck 2023 májusában vásároltak több mint 60 millió dollárért. A 12 hálószobás, 24 fürdőszobás ingatlan alig egy évig volt a közös otthonuk, mielőtt kapcsolatuk ismét széthullott. A pár később 68 millió dollárért dobta piacra a házat, ám hónapokig nem akadt rá vevő. Az árat 59,5 millió dollárra csökkentették, de továbbra sem volt érdeklődő, így végül nyáron lekerült a piacról.
„Nem akarták veszteséggel eladni” – mondta egy forrás. „Úgy döntöttek, inkább kivonják a hirdetések közül."
A rajongók szerint Jennifer Lopez nem véletlenül maradt a házban
Miután a villa továbbra is JLo tulajdonában van, sokan úgy gondolják: az énekesnő azért ünnepelte itt a hálaadást, mert különleges pillanatokat töltöttek itt Ben Affleckkel. A kommentfolyam pedig egyértelműen arról árulkodik: a rajongók szerint több volt ez egy egyszerű hálaadásnapi posztnál.
- „Mintha JLo azt üzenné: még nincs vége.”
- „Ben szelleme még mindig ott van a házban.”
- „Ez a hálaadás tele volt rejtett üzenetekkel” - írták.
Bár Jennifer Lopez nem reagált a találgatásokra, az biztos: egyetlen hálaadásnapi fotósorozat elég volt ahhoz, hogy újra beinduljon a pletyka arról, vajon valóban végleg lezárta-e Ben Affleckkel közös, sokat próbált kapcsolatát, számol be a Life.