A híres énekes magát hibáztatja Diana hercegnő halálért

Paul Anka zenész a „My Way” című memoárjában leírta, hogy ez évek óta kísérti.

A művész közeli kapcsolatáról beszélt Dodi Al-Fayeddel, Lady Di szeretőjével. Anka megjegyezte, hogy egy ponton Dodi mentora lett. A könyvben felidézte, hogy a tragédia előtt 150 ezer dollárt kért kölcsön tőle. Bár Paul eleinte vonakodott ilyen összeget adni, Dodi meggyőzte arról, hogy nem kérhet segítséget apjától. Ennek eredményeként Anka beleegyezett.

„Mi lett volna, ha nem adok kölcsön Dodinak? Dodi Los Angelesben maradt volna? Ő és Diana hercegnő ma élnének?” - írja a RadarOnline.

Az énekes biztos benne, hogy ha visszautasította volna Dodi kölcsönét, a tragédia elkerülhető lett volna. Források szerint Paul nem tud megszabadulni a lelkiismeret-furdalás érzésétől.