Súlyosbodik a legendás színésznő állapota

Judi Dench megrendítő őszinteséggel beszélt arról, mennyire megváltoztatta az életét a látásromlás. A 90 éves Oscar-díjas színésznő mára nem ismeri fel az arcokat, és saját bevallása segítség nélkül ki sem tudja tenni a lábát a házából.

A legendás brit színésznőt több mint egy évtizede diagnosztizálták makuladegenerációval, mely miatt fokozatosan rontott a látása. Bár Judy Dench hosszú éveken át igyekezett alkalmazkodni a változáshoz, úgy tűnik, állapota mostanra olyan mértékben súlyosbodott, hogy a mindennapokra és a munkájára egyaránt hatással van. 2022 óta nem vállalt filmszerepet, és azt is ő maga mondta korábban, hogy nem látja értelmét új projektekbe kezdeni, mert a szeme már nem engedi meg a precíz felkészülést, amely mindig is munkájának alapja volt.

Az ITV Newsnak adott interjújában Judy Dench arról beszélt, hogy bár több mint 10 éve diagnosztizálták, az elmúlt években drámaian romlott az állapota. Elmondása szerint ma már sem olvasni, sem tévét nézni nem tud, és arcokat sem képes felismerni. A színésznő arról is beszélt, hogy már nem mer egyedül közlekedni, mert fél, hogy elbotlik vagy nekimegy valaminek.

Már dolgozni sem tud: Judy Dench mindig is fotografikus memóriájára támaszkodott, ám ha nem látja a szöveg helyét a papíron, nem tudja megtanulni sem. A Life.hu beszámolója szerint ez különösen fájdalmas számára, hiszen pályája éppen arra épült, hogy apró részleteket, finom gesztusokat és pontos szövegeket formált tökéletes előadásokká. Bár látása folyamatosan romlik, Dench továbbra is méltósággal viseli a mindennapokat – rajongók és kollégák szeretete kíséri ebben a nehéz időszakban is.