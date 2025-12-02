Miért marad titokban még közel hat évtizedig Diana hercegné halálának aktája?

A dokumentumokat olyan törvényi előírás védi, amely legalább 75 évig megakadályozza a nyilvános hozzáférést – ez pedig újra felveti a kérdést: mi áll a példátlan titkolózás mögött?

A 6000 oldalas dosszié, amely a 2007-ben lezárt francia vizsgálat teljes anyagát tartalmazza, jelenleg a párizsi Palais de Justice alagsori archívumában található - fegyveresek őrzik. A hozzáférést a francia kulturális örökségvédelmi törvény tiltja , amely szerint bizonyos állami dokumentumok csak 75 év elteltével kutathatók – vagy még később, ha a hatóságok meghosszabbítják a zárolást - írja a life.hu.

A francia rendőrség a Diana hercegné és Dodi Al Fayed 1997-es balesetét vizsgáló, 18 hónapos nyomozás során több ezer oldalnyi bizonyítékot gyűjtött össze. Ezek között tanúvallomások, toxikológiai jelentések, helyszíni fotók és egy átfogó jogi vizsgálat dokumentumai szerepelnek. A dossziéra a L. 213-2. cikkely vonatkozik, amely 75 évre korlátozza a hozzáférést. Bár elvileg 2082-ben válhatna nyilvánossá, egyes források szerint a francia állam határozatlan ideig is meghosszabbíthatja a titkosítást. A bíróság szóvivője szerinte az akták nem tekinthetők meg, és nincs digitális változatuk. Az akták létezését is csak hosszas érdeklődés után erősítették meg, ez pedig több, az eljárásban egykor részt vevő személy szerint is csak erősíti a kételyeket és a pletykákat.

Egy jogi forrás így fogalmazott: szerintük az, hogy az iratokat addig őrzik zár alatt, amíg az összes érintett meg nem hal, „borítékolja, hogy a közvélemény úgy érzi: a teljes igazságot sosem mondták el Diana halálának körülményeiről”.

2027-ben lesz Diana hercegné halálának 30. évfordulója, ekkor bizonyára újra hangosabbak lesznek azok a hangok, amelyek az átláthatóságot követelik – azonban semmi esély arra, hogy a dokumentumok titkosítását feloldják.

A történetnek van egy különös fejezete is: 2007-ben, alig néhány héttel a 17 millió dolláros brit vizsgálat megkezdése előtt a francia hatóságok azt állították, hogy a teljes dosszié eltűnt. Jean-Louis Pelletier, aki az egyik paparazzót képviselte a perben, akkor azt a választ kapta, hogy az aktákat nem találják. Bár időnként előfordul, hogy anyagok átmenetileg eltűnnek, az ügyvéd szerint egy ekkora horderejű dosszié elveszése példanélküli. Az aktákat később megtalálták és lezárták – de hogy mi történt pontosan, máig tisztázatlan.

A brit vizsgálat végül arra jutott, hogy Diana hercegné és Dodi Al Fayed halálát a sofőr súlyos gondatlansága és a paparazzik gátlástalansága okozta. A balesetet egyedüliként túlélő testőr, Trevor Rees-Jones súlyosan megsérült.