Internetes vásárlási lázat okozott a hálaadás

Rekord forgalmat mutatott az Egyesült Államokban a hálaadás ünnepéhez kapcsolódó internetes vásárlási láz - derült ki a hétfőn bemutatott előzetes értékelésekből.

Az Adobe Analytics becslései szerint a múlt csütörtöki hálaadás napja és hétfő között az amerikai vásárlók 30 milliárd dollárt (mintegy 11 ezer milliárd forintot) meghaladó összeget költöttek internetes vásárlással.

A szakmai előrejelzés szerint az amerikai fogyasztók csak hétfőn 14,2 milliárd dollár értékben vásárolnak a világhálón, élve a rendkívüli ajánlatokkal és leárazásokkal, ami 6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi értéket.

Az első összegzések alapján a hálaadás utáni pénteken ("Black Friday") az amerikai polgárok már elköltöttek 11,8 milliárd dollárt, és sokan a csütörtöki ünnepnapon intézték a vásárlást, ami 6,4 milliárd dollár bevételt hozott a kereskedőknek.

Az Adobe Analytics elemzése szerint a hálaadás utáni leárazások mértéke hétfőn ("Cyber Monday") a legnagyobb, amikor a termékeket az eredeti listaárhoz képest átlagosan 26-30 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni.

A hálaadás utáni napok hagyományosan a karácsonyi kiskereskedelmi szezon csúcsidőszakának kezdetét is jelentik egyben.

Az amerikai Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség idei előrejelzése szerint az amerikai gazdaság történetében először az ünnepekhez kapcsolódó november-decemberi forgalom meghaladhatja az 1000 milliárd dollárt. Az éves forgalombővülés mintegy 4 százalék lehet.

A gazdasági elemzők arra is felhívják a figyelmet, hogy egyre népszerűbbek a "vásárolj most, fizess később" üzleti konstrukciók, ami a vásárlói hitelek növekedése irányába mutat.

Az amerikai internetes vásárlások vezető árucikkei az okostelefonok és a "viselhető" technológiai termékek, például az okosórák.