Érkezik Meghan Markle ünnepi műsora

Közeleg a karácsony és a Grincs mellett megjelenik a Netflixen az a nő is, aki még egy sima mézeskalácsból is képes szenzációt faragni. De vajon Meghan Markle műsorának karácsonyi kiadása tényleg ünnepi hangulatba hoz, vagy csak sajtá magát fényezi, hogy jobban ragyogjon egy karácsonyfánál?

Ahogy beköszönt a tél, a Netflix is előveszi a csillámporral borított ünnepi tartalmakat, és természetesen Meghan Markle műsora sem maradhat ki a felhajtásból. A With Love, Meghan karácsonyi kiadása nem egyszerű főzős műsor – ez egy gondosan komponált, gyertyafényes, minimalistán maximalista ünnepi manifesztum, ahol a konyharuha is úgy néz ki, mintha csak egy karácsonyi fotózásról hozták volna.

Meghan Markle műsora: ilyen lesz a With Love, Meghan ünnepi különkiadása

A szörnyű első két évad után jön Meghan műsorának karácsonyi különkiadása

Sok fahéj és még több kameraállás: ezt ígéri a With Love Meghan

A premier december 3-án lesz a Netflixen

With Love Meghan karácsonyi kiadás – avagy így ünnepel az, akinek Montecito a „vidéki háza” - számolt be róla a Life.hu.

Meghan ezúttal is azt mondja, hogy az ünnepekhez szükségünk van néhány egyszerű receptre, pár barátra és egy olyan nappalira, amely nagyobb, mint egy átlag magyar lakás. Hangulatos? Igen. Kicsit túl tökéletes? Naná. De pont ezért nézzük.

Mielőtt Meghan újra előkapta volna a fakanalat, azért rendesen zajlott körülötte az élet. Például októberben jött a hír, hogy változások történtek a sussexi kommunikációs stáb körül: felmondott a sajtósa. Igen, Meghan környezetében mindig történik valami, de hogy így hogy alakul majd a sorozat marketingkommunikációja, az is érdekes lesz.

Aztán muszáj megemlítenünk az előző évadokat. Az előzetes kritikák annyira „lehúzták” a sorozatot, hogy Meghan kiadta a receptjeit, hátha úgy nagyobb érdeklődésre tesz szert. Spoiler: nem így lett, sőt a háziasszonyok inkább még jobban elhordták mindennek a sorozatát, mert a receptjei hagytak némi kivetnivalót maguk után.

A Netflix pedig továbbra is bízik a „volt, nincs” hercegnében. Szerintük Meghan lifestyle-világa eladhatóbb, mint egy új adventi naptársorozatban.

Mit tartogat a With Love Meghan karácsonyi kiadás?

A „Holiday Celebration” névre keresztelt különkiadás pontosan azt adja, amit a címe ígér: ünneplést. De természetesen olyan Meghan-féle ünneplést, ahol a dekor nem a „megvettem a boltban”, hanem a „kézzel készítettem egy nádfonó mester segítségével” vibe-ot adja.

Az előzetes szerint Meghan újra barátokat hív át, akikkel együtt sütnek-főznek, díszítenek, ajándékot készítenek és nevetgélnek — mintha mindenki életében természetes lenne, hogy Naomi Osaka is beugrik mézeskalácsot formázni.

Meghan Markle műsorának új, ünnepi epizódja 2025. december 3-án érkezik a Netflixre.

Időzítésben olyan tökéletes, mint amilyen tökéletességre törekszik Meghan. Pont akkor jön, amikor még nem álltunk neki az ünnepi menünek, de már bűntudatunk van, hogy halogatjuk.