A királyi kegy végleg elfogyott

Mindenét elvesztette András herceg

III. Károly hétfőn elvette tőle maradék királyi kitüntetéseit: a Térdszalagrend lovagjává való kinevezést és a Viktória-keresztet.

A herceg hivatalosan is kiszakadt a brit monarchia hivatalos köreiből, neve immár Andrew Mountbatten-Windsorként szerepel.

András botrányai Sarah Fergusont is sújtják: cím, pénz és lakhatás nélkül maradt, jövője bizonytalan.

Ferguson a windsori Great Parkban található The Doghouse bárban keres vigaszt barátai és a személyzet társaságában.

Brit és amerikai tévécsatornák csillagászati összeget kínáltak Fergusonnak saját története elmeséléséért, de a királyi család megakadályozhatja a leleplező interjút.

András herceg királyi kitüntetéseitől és címétől is elesett

András herceg az elmúlt hónapokban fokozatosan veszítette el királyi státuszát. Októberben megfosztották hercegi címétől, és el kellett hagynia windsori rezidenciáját, miután Jeffrey Epsteinnel való múltbeli kapcsolata és a hozzá kapcsolódó botrányok egyre nagyobb nyomást jelentettek a brit királyi család számára. A királyi család honlapjáról már korábban eltávolították az életrajzát, most pedig kitüntetéseitől is megfosztották – írja a Life.hu.

Hétfőn III. Károly elvette tőle a Térdszalagrend lovagjává való kinevezését, amelyet 2006-ban kapott, valamint a Viktória-keresztet, amelyet 2011-ben vehetett át. Ezzel András már minden királyi kitüntetésétől és címétől elesett. A döntéssel a herceg hivatalosan is kiszakadt a brit monarchia hivatalos köreiből, és neve immár Andrew Mountbatten-Windsorként szerepel a nyilvántartásokban.

A Térdszalagrend Nagy-Britannia egyik legrégebbi és legtekintélyesebb lovagrendje, amelyet még III. Eduárd alapított 1348-ban. A rangsor szerint ez az ország harmadik legmagasabb elismerése. A legmagasabb elismerés a Viktória-kereszt.

Sarah Ferguson körül is áll a bál

András botrányai miatt a volt yorki hercegnő is nehéz helyzetbe került: cím, pénz és lakhatás nélkül maradt, és egyre bizonytalanabb a jövője. Ferguson a windsori Great Parkban található The Doghouse bárban próbál megnyugvást találni barátai és a személyzet társaságában, miközben András is nagyon rossz mentális állapotban van.

Sarah Fergusonnak brit és amerikai tévécsatornák is hat számjegyű összeget kínáltak azért cserébe, hogy elmesélje saját történetét, tisztázza hírnevét, és javítson pénzügyi helyzetén, ám a királyi család szakértői szerint a leleplező interjút a Palota megakadályozná.