Véget érhetett Amy Schumer házassága

Amy Schumer legújabb Instagram-bejegyzése ismét felerősítette a találgatásokat: a komikus továbbra sem viseli a jegygyűrűjét. Egy közeli ismerőse azt állítja, hogy Schumer eldöntötte, elválik férjétől, Chris Fischertől.

A 44 éves humorista friss fotósorozatot tett közzé magáról és hatéves kisfiáról, Gene-ről, ám a meghitt családi pillanat sem tudta elterelni a figyelmet arról, ami sokaknak azonnal feltűnt: Amy Schumer ismét jegygyűrű nélkül pózolt – írja a life.hu.

A színésznőt hónapok óta nem látták együtt férjével, és két közös ingatlanukat is eladták. Ráadásul Schumer eltüntette férje képeit az Instagramról, és egy időre a saját profilját is deaktiválta. Bár egy alkalommal kiírta, hogy „Chris és én továbbra is házasok vagyunk”, az elmúlt hetek történései ezt nem támasztják alá.

Egy közeli barát szerint Amy Schumer végleges döntést hozott: „100 százalék, hogy Amy el fog válni. Lefogyott, továbblépett.” A forrás azt is elmondta, hogy Fischer jó ideje alig van otthon, és a két eladott ház szintén arra utal, hogy a pár külön utakon folytatja.