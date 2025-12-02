Ünnepi pompába öltözött a királyi család skóciai rezidenciája + VIDEÓ

A Royal Collection Trust által közzétett felvételek szerint a trónteremben két, több mint három és fél méter magas karácsonyfa fogadja a látogatókat, a lépcsőt szezonális koszorúk díszítik, az étkezőben pedig megterített ünnepi asztal várja a vendégeket. A brit királyi család palotájának karácsonyi díszítése egészen 2026. január 5-ig tekinthető meg.

Károly király és Kamilla királyné a hagyományoknak megfelelően Norfolkban, a Sandringham-birtokon töltik a karácsonyt, itt csatlakozik hozzájuk a család többi tagja. December 24-én tréfás ajándékokat adnak egymásnak, másnap pedig részt vesznek a St. Mary Magdalene templom miséjén. Az ünnepi ebéd főfogása rendszerint a helyi norfolki pulyka, délután pedig közösen nézik meg az uralkodó éves karácsonyi beszédét – írja a life.hu.

A brit királyi rezidenciák sorra ünnepi díszbe öltöznek: a Hampton Court palota például tavaly korcsolyapályával és Tudor-kori ízekkel várta a látogatókat. A skóciai Balmoral-kastélyban kicsit más volt a forgatókönyv a megszokottnál. A királyi család nyári lakóhelyeként ismert épületet – ahol II. Erzsébet királynő 2022-ben elhunyt – a korai havazás miatt november 19-én be kellett zárni a turisták előtt, és csak két nap múlva lett újra látogatható.

A Royal Collection Trust megosztotta a skóciai székhelyű Holyroodhouse-palota karácsonyi díszítéséről készült fotókat. Az idei ünnepi átalakítás részeként két 3,6 méteres karácsonyfa került a trónterembe. A királyi rezidenciát a látogatók fogadására díszítették fel.