2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Ünnepi pompába öltözött a királyi család skóciai rezidenciája + VIDEÓ

A Holyroodhouse-palota november végétől teljes karácsonyi díszben várja a látogatókat

MH
 2025. december 2. kedd. 5:59
Megosztás

A Royal Collection Trust által közzétett felvételek szerint a trónteremben két, több mint három és fél méter magas karácsonyfa fogadja a látogatókat, a lépcsőt szezonális koszorúk díszítik, az étkezőben pedig megterített ünnepi asztal várja a vendégeket. A brit királyi család palotájának karácsonyi díszítése egészen 2026. január 5-ig tekinthető meg.

Ünnepi pompába öltözött a királyi család skóciai rezidenciája + VIDEÓ
Balról jobbra: Vilmos brit herceg, György herceg, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és Katalin hercegné részt vesznek az Együtt karácsonykor énekes istentiszteleten a londoni Westminster apátságban
Fotó: AFP/POOL/Aaron Chown

Károly király és Kamilla királyné a hagyományoknak megfelelően Norfolkban, a Sandringham-birtokon töltik a karácsonyt, itt csatlakozik hozzájuk a család többi tagja. December 24-én tréfás ajándékokat adnak egymásnak, másnap pedig részt vesznek a St. Mary Magdalene templom miséjén. Az ünnepi ebéd főfogása rendszerint a helyi norfolki pulyka, délután pedig közösen nézik meg az uralkodó éves karácsonyi beszédét – írja a life.hu.

A brit királyi rezidenciák sorra ünnepi díszbe öltöznek: a Hampton Court palota például tavaly korcsolyapályával és Tudor-kori ízekkel várta a látogatókat. A skóciai Balmoral-kastélyban kicsit más volt a forgatókönyv a megszokottnál. A királyi család nyári lakóhelyeként ismert épületet – ahol II. Erzsébet királynő 2022-ben elhunyt – a korai havazás miatt november 19-én be kellett zárni a turisták előtt, és csak két nap múlva lett újra látogatható.

A Royal Collection Trust megosztotta a skóciai székhelyű Holyroodhouse-palota karácsonyi díszítéséről készült fotókat. Az idei ünnepi átalakítás részeként két 3,6 méteres karácsonyfa került a trónterembe. A királyi rezidenciát a látogatók fogadására díszítették fel.

Objektum doboz

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink