Többállomásos luxus leánybúcsút szerveznek Taylor Swiftnek

Taylor Swift már javában készülődik az esküvőjére: amerikai lapértesülések szerint az énekesnőnek több lánybúcsúja is lesz, köztük egy világ körüli, csajos utazás, hogy barátnőivel méltóképpen elbúcsúztassa a lányságát.

Amerikai lapok arról számoltak be, hogy Taylor Swift koszorúslányai – köztük Selena Gomez és Gigi Hadid – legalább három-négy különböző leánybúcsús hétvégét szerveznek. A cél, hogy a barátnők több helyszínen is együtt tölthessenek néhány napot, lazíthassanak, ünnepeljenek és közben az esküvő előkészületein is dolgozzanak. Az úti célok között Taylor Swift kedvenc városai szerepelnek: Nashville, New York, de elutaznak Olaszországba és a Bahamákra is – írja a life.hu.

A 35 éves énekesnő és a baráti köre valószínűleg az elkövetkező hónapokban kezdi meg az utazgatást, és a lap szerint nemcsak a koszorúslányok vesznek részt a szervezésben, ugyanis Travis Kelce édesanyja, Donna Kelce is aktív tagja a csapatnak. Az elmúlt hetekben szinte naponta egyeztettek telefonon, üzenetben vagy videóhívásokban, és mindannyian óriási lelkesedéssel vetették bele magukat a készülődésbe. Egy bennfentes szerint minden résztvevő számára „álomszerű élmény” lesz ez az időszak.