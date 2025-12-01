2025. december 7., vasárnap

Előd

EUR 382.08 Ft
USD 327.82 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Bulvár

Többállomásos luxus leánybúcsút szerveznek Taylor Swiftnek

Ide utaznak

MH
 2025. december 1. hétfő. 14:07
Megosztás

Taylor Swift már javában készülődik az esküvőjére: amerikai lapértesülések szerint az énekesnőnek több lánybúcsúja is lesz, köztük egy világ körüli, csajos utazás, hogy barátnőivel méltóképpen elbúcsúztassa a lányságát.

Többállomásos luxus leánybúcsút szerveznek Taylor Swiftnek
Taylor Swift készülődik az esküvőjére
Fotó: Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Amerikai lapok arról számoltak be, hogy Taylor Swift koszorúslányai – köztük Selena Gomez és Gigi Hadid – legalább három-négy különböző leánybúcsús hétvégét szerveznek. A cél, hogy a barátnők több helyszínen is együtt tölthessenek néhány napot, lazíthassanak, ünnepeljenek és közben az esküvő előkészületein is dolgozzanak. Az úti célok között Taylor Swift kedvenc városai szerepelnek: Nashville, New York, de elutaznak Olaszországba és a Bahamákra is – írja a life.hu.

A 35 éves énekesnő és a baráti köre valószínűleg az elkövetkező hónapokban kezdi meg az utazgatást, és a lap szerint nemcsak a koszorúslányok vesznek részt a szervezésben, ugyanis Travis Kelce édesanyja, Donna Kelce is aktív tagja a csapatnak. Az elmúlt hetekben szinte naponta egyeztettek telefonon, üzenetben vagy videóhívásokban, és mindannyian óriási lelkesedéssel vetették bele magukat a készülődésbe. Egy bennfentes szerint minden résztvevő számára „álomszerű élmény” lesz ez az időszak.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink