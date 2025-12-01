Megtörte a csendet Robert De Niro gyászoló lánya

Nem múlik a gyász Drena De Niro számára. Robert De Niro lánya 2023 júliusában veszítette el egyetlen gyermekét, Leandro De Niro Rodriguezt. A 19 éves fiatalember drogtúladagolásban hunyt el, a halála miatt pedig 5 embert vett őrizetbe a rendőrség idén ősszel.

Leandro De Niro Rodriguez 2023. július másodikán, néhány nappal a 20. születésnapja előtt veszítette életét drogtúladagolásban. A rendőrség szerint a gyanúsítottak kábítószer-elosztó hálózatot üzemeltettek New Yorkban, és ennek eshetett áldozatul Leandro. Most Robert De Niro lánya, Drena De Niro elárulta, hogy mit érzett, miután megtudta, hogy hamarosan rács mögé kerülhetnek a fia gyilkosai – írja a life.hu.

A Page Six érte utol telefonon Drenát, aki a megkeresésre azt nyilatkozta: nem érzi jobban magát a letartóztatásoktól:

„Nagyon furcsák voltak ezek a letartóztatások. Nem tudom még, hogy mit gondoljak róluk. Keserédes érzések kavarognak bennem, mert nem érzem egyáltalán boldogabbnak magam. Remélem, hogy a bíróság igazságot szolgáltat nekik. Ha drogokat akarsz árulni fiatalkorúaknak, akkor mindegy, hogy te csinálod, vagy tudsz róla, bűnös vagy. Nem érdekel az sem, ha egy 24 éves fiatal az elkövető. A fiam nem tudta mit csinál. Kapott három különböző fajtájú kábítószert, amelyek gyilkos koktéllá változtak. Tudta, hogy túllépte a határait, ezért segítséget kért. Szerintem sokkal keményebb drogokat adtak el neki, mint amilyeneket használt."