Meghan Markle megint elszúrta

Meghan Markle idén is megmutatta, hogyan készült családjával a hálaadásra, ám az ünnepi videóból botrány lett. A nézők szerint a hercegné súlyos higiéniai hibákat vétett a pulyka előkészítésénél, ezért a közösségi médiában azonnal csúnya gúnynevet sütöttek rá.

Sussex hercegnéje még csütörtökön, az ünnep előestéjén osztotta meg Instagram-sztorijában azt a rövid felvételt, amelyen fűszereket kever össze, majd kesztyű nélkül – arany karkötővel és gyűrűkkel a kezén – a nyers pulykára dörzsöli a keveréket. A videóhoz pár vicces sort is írt, ám a követők nem voltak fogékonyak a humorra, inkább azon bosszankodtak, hogy Meghan Markle ékszerekkel a kezén, kiengedett hajjal és csupasz kézzel nyúlt a húshoz, ezzel pedig szerintük alapvető élelmiszerbiztonsági szabályokat sértett meg. Ezért el is nevezték Salmonella Sussexnek – írja a life.hu.

Egy Reddit-felhasználó azt írta: Meghan Markle „semmit nem tud a konyháról és a főzésről”. Mások pedig úgy vélték, komoly fertőzéseket kockáztatott azzal, ahogy a húshoz nyúlt. Többen arra is felhívták a figyelmet, hogy az élelmiszerbiztonsági ajánlások szerint sem ajánlott ékszereket viselni főzés közben, hiszen könnyen baktériumok tapadhatnak rájuk.