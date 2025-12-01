Katalin hercegné elmondta, miért váltott szőke hajra

A november 19-i londoni Royal Albert Hallban megrendezett idei Royal Variety Performance gálaesten a walesi hercegi pár is megjelent. Katalin hercegné haja ezúttal Su Pollard színésznő figyelmét keltette fel.

Hatalmas port kavart, amikor a walesi hercegné szeptember 4-én mézszőke hajjal jelent meg Vilmos mellett a londoni Természettudományi Múzeum frissen felújított kertjének megnyitóján. Sokan arról beszéltek, biztosan parókát viselt, ugyanis pár nap múlva Katalin hercegné haja ismét barna volt – írja a life.hu.

November 19-én Katalin hercegné és Vilmos herceg részt vettek a londoni Royal Albert Hallban megrendezett Royal Variety Performance gálaesten. Sokaknak feltűnt, hogy Katalin haja ismét világosabb árnyaltú volt. Su Pollard színésznő pedig a Daily Mailnek arról számolt be, hogy összefutott a hercegnével, megdicsérte a frizuráját, majd hozzátette: sokkal világosabbnak tűnik. Erre Katalin így válaszolt:

„Régen barnább volt, de kiszívta a nap.”

Katalin hajának változása mellett sokan nem mentek el szó nélkül. Voltak, akik biztosan állították, hogy a rákbetegsége miatti kemoterápiás kezelésektől kihullott vagy megritkult a haja, ezért parókát vagy póthajat visel. Ez a teória azonban hamar megdőlt, amikor a hercegné egy videón egyetlen mozdulattal hátrahúzta hosszú haját, majd mindenféle kontytű vagy hajgumi nélkül kontyba tekerte azt.