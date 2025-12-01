Karácsonyi lázban ég Szoboszlai Dominik családja

Buzsik Borka és kislánya egy karácsonyi dekorboltban válogatott a luxusmárkák díszei között. Szoboszlai Dominik és családja nem aprózza el az ünnepeket.

Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka gőzerővel készül a karácsonyra, amely idén igazán különleges lesz, hiszen kislányukkal együtt ünnepelnek majd – írja a life.hu.

A jelek szerint Borkát teljesen magával ragadta az ünnepi hangulat. Szoboszlai Dominik szerelme mindig a legdivatosabb darabokat választja. Nem csoda hát, hogy a karácsonyi díszek terén sem adja alább: a követők kiszúrták, hogy a karácsonyi boltban kapható dekorációk a Christian Dior kollekciójából származnak.

A luxusmárka ünnepi díszei igencsak borsos árúak: egy négy darabos fadíszszett 450 euró, vagyis nagyjából 172 ezer forint. Ha több csomag is a kosárba került, Szoboszlaiék idei karácsonya nem lesz olcsó mulatság.